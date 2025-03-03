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Ramazan geldi, jet imamlar yine gündem oldu

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Ramazan ayında uzun teravih namazları nedeniyle gündeme gelen jet imamlarla ilgili uyarı geldi. Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, surelerin hızlı okunması, rüku ve secdenin süratli yapılmasının ibadetten haz alınmasını zorlaştırdığını ifade ederek, "Bu nedenle jet imamları ve jet imamlığı tavsiye etmiyoruz" dedi.

Teravih namazlarını hızlı kıldıran 'jet imamlara' Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'dan uyarı var.

Müftü Pamuklu, "Ramazan, bir Kur'an iklimidir. İslam'ın 5 temel şartının en yoğun yaşandığı aydır. Bu ayda, yediklerimize, içtiklerimize daha fazla dikkat ediyoruz. Daha da önemlisi, bilhassa fakir-fukaranın farkında olmaya çalışıyoruz. Ramazanı sadece oruçtan ve teravihten ibaret görmemek lazım. Onun içtimai, toplumsal alanını, bireysel, ibadet ve Kur'an ile buluşan tarafını görmek lazım. Ayrıca Kur'an meclislerinde alacağımız hazzın ayrı bir yeri vardır. Yıl boyunca göremediğimiz insanları iftar sofralarına davet ederek veya bulundukları yerlere giderek, dostluklarımızı pekiştirme imkanını da yine Ramazan'da elde ediyoruz. İbadetten haz almak lazım. İçi boşalmış bir ibadetten sevap beklemek anlamsız olacaktır" dedi.

"NAMAZ USULÜNE UYGUN KILINMALI"

Ramazan ayında teravih namazlarında özellikle gündeme gelen jet imamlık konusuna da değinen Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, "İçinize sindirerek Kur'an'ı okuduğunuz ve her hareketi sindire sindire yaptığınız zaman daha fazla manevi haz alıyorsunuz. Ramazan'da teravih hızlı kılındığı zaman çabuk bitiyor, gençlerin hoşuna gidiyor ama namazdan alınması beklenen haz ve lezzet alınamıyor. O yüzden namazın daha usulüne ve erkanına uygun şekilde eda edilmesini tavsiye ediyoruz. Doğrusu, kalbi bir doygunluk hasıl olacak kadar hem rüku hem secde de hem de rüküunun arasında da tavırlarda onu hissetmek lazım. Ta'dil-i erkan özellikle rüküda, kavmede, secdede ve celsede söz konusu olur. Hanefi mezhebindeki kuvvetli görüşe göre, sayılan dört yerde ta'dil-i erkan vaciptir. Diğer bazı mezheplere ve Hanefilerden de İmam Ebü Yüsuf'a göre ise ta'dil-i erkan farzdır. Dolayısıyla jet imamları ve jet imamlığı tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli Müftüsü'nden Jet İmamlık Uyarısı: İbadetten Haz Alınmalı

Ramazan geldi, jet imamlar yine gündem oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

Kuranda teravih namazi, tespih namazi gecmez. Farz haricinde Sevgili Peygamberimiz evinde kilmis. Hizli okumak namazin ruhuna terstir. Ramazan boyunca iki rekatlik namaz kilin herkes... bence daha uygun olur ve Husu icinde kilinir..

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