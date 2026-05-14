Haberler

Denizli'den 201 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Denizli'den 201 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de Hilal Camisinde düzenlenen uğurlama töreninde 201 hacı adayı, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun duaları eşliğinde kutsal topraklara gitti. Pamuklu, hac ibadetinin manevi önemine vurgu yaparak adaylara sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Denizli'de hac ibadetini yerine getirecek 201 hacı adayı, Hilal Camisinde sabah namazının ardından düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hacı adaylarına sabır, kardeşlik ve manevi bilinç vurgusunda bulundu.

Denizli'de hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara 1. kafilede gidecek 201 hacı adayı için Hilal Camisinde uğurlama programı düzenlendi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları, yakınlarının duaları ve gözyaşları eşliğinde Çardak Havalimanından Mekke'ye direkt uçuşla yola çıktı. Uğurlama törenine İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, din görevlileri, hacı adayları ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, haccın sadece fiziksel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda manevi bir arınma ve kulluk bilinci olduğunu ifade etti. Pamuklu, hacı adaylarının "Rahman'ın misafiri" olduğunu vurgulayarak, "Hac; kendini bilmektir, arınmaktır, sabırdır. Kutsal topraklarda milyonlarca insanla aynı manevi atmosferi paylaşacaksınız. Bu yolculukta sabır, hoşgörü ve güzel ahlak en büyük sermayeniz olacak. Orada bol bol ibadet edin, dua, istiğfar edin. Vaktinizi çok iyi değerlendirin." dedi. Hac ibadetinin büyük bir imtihan olduğuna dikkat çeken Pamuklu, adaylara özellikle sabırlı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Şeytanın insanı ibadetlerinden uzaklaştırmak için her fırsatı değerlendireceğini belirten Pamuklu, "Orada kazanılan sevapları küçük tartışmalarla kaybetmemek gerekiyor. Hacılarımız bol bol dua etmeli, tövbe ve istiğfarla manevi kazançlarını artırmalıdır. Peygamber efendimizin ayaklarının izlerinin bulunduğu kutsal yerlerde, sizlerde peygamberimizin izinden yürüyün. Hacı adaylarımız, burada kendilerini uğurlamaya gelenlerinde kutsal toprakları görmeleri için dua etmeyi unutmasınlar" diye konuştu.

Konuşmasında kutsal toprakların manevi atmosferine dikkat çeken Pamuklu, haccın büyük bir nimet olduğunu, bu yolculuğun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Program, sabah namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan'ın yaptığı dua ile sona erdi. Duaların ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Ve anlaşmalar imzalandı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Netanyahu, 2025 sonunda tespit edilen prostat kanserini atlattığını söyledi

Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel
Daha ne olması gerekiyor! 58 bıçak darbesi için vahim tanımlama

Daha ne olması gerekiyor! 58 bıçak darbesi için vahim tanımlama
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum