Denizli'den 201 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Denizli'de hac ibadetini yerine getirecek 201 hacı adayı, Hilal Camisinde sabah namazının ardından düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hacı adaylarına sabır, kardeşlik ve manevi bilinç vurgusunda bulundu.

Denizli'de hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara 1. kafilede gidecek 201 hacı adayı için Hilal Camisinde uğurlama programı düzenlendi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları, yakınlarının duaları ve gözyaşları eşliğinde Çardak Havalimanından Mekke'ye direkt uçuşla yola çıktı. Uğurlama törenine İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, din görevlileri, hacı adayları ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, haccın sadece fiziksel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda manevi bir arınma ve kulluk bilinci olduğunu ifade etti. Pamuklu, hacı adaylarının "Rahman'ın misafiri" olduğunu vurgulayarak, "Hac; kendini bilmektir, arınmaktır, sabırdır. Kutsal topraklarda milyonlarca insanla aynı manevi atmosferi paylaşacaksınız. Bu yolculukta sabır, hoşgörü ve güzel ahlak en büyük sermayeniz olacak. Orada bol bol ibadet edin, dua, istiğfar edin. Vaktinizi çok iyi değerlendirin." dedi. Hac ibadetinin büyük bir imtihan olduğuna dikkat çeken Pamuklu, adaylara özellikle sabırlı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Şeytanın insanı ibadetlerinden uzaklaştırmak için her fırsatı değerlendireceğini belirten Pamuklu, "Orada kazanılan sevapları küçük tartışmalarla kaybetmemek gerekiyor. Hacılarımız bol bol dua etmeli, tövbe ve istiğfarla manevi kazançlarını artırmalıdır. Peygamber efendimizin ayaklarının izlerinin bulunduğu kutsal yerlerde, sizlerde peygamberimizin izinden yürüyün. Hacı adaylarımız, burada kendilerini uğurlamaya gelenlerinde kutsal toprakları görmeleri için dua etmeyi unutmasınlar" diye konuştu.

Konuşmasında kutsal toprakların manevi atmosferine dikkat çeken Pamuklu, haccın büyük bir nimet olduğunu, bu yolculuğun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Program, sabah namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan'ın yaptığı dua ile sona erdi. Duaların ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı