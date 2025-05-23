Denizli'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi hayata geçirildi

DENİZLİ - Toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesinin Denizli'de ilk saha uygulaması yapıldı.

Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını, sağlık okuryazarlılığının arttırılmasını ve temel sağlık kavramlarının eğlenceli bir ortamda öğretilmesini amaçlayan Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı Denizli'de de hayata geçirildi. Osman Aydınlı İlkokulu'nda düzenlenen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında Osman Aydınlı İlkokulu'ndaki etkinlik alanında "Aile Hekimliği İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu, Kişisel Hijyen ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma İstasyonu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Tanıtım İstasyonu, Geleneksel Çocuk Oyunları Alanı" kuruldu. Sağlık eğitiminin eğlenceli ve kalıcı hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla etkinlikte; çocuklara özel olarak hazırlanmış şarkılara, boyama kitaplarına, mini eğitim kitapçıklarına ve interaktif oyunlara yer verildi.

'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programının Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında geldiğini belirten Denizli Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında mutlu, kendini seven ve bedenen sağlıklı bireyler olmasını önemsiyoruz. Vücudumuza iyi bakmak, sağlıklı beslenip, sağlımıza iyi gelecek faaliyetlerde bulunmak büyük önem arz etmektedir. Bunun için eğitiminizin yanında sağlıklı yaşamanız için de size hizmet etmek ve sizlerin geleceği için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye yüzyılının sağlıklı bireylerin ellerinde büyüyeceğine inanarak bu etkinliğin gerçekleşmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Sağlık Müdürümüze, Müdürlüğümüz çalışanlarına ve kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımızı birer sağlık elçisi haline getireceğiz"

Sağlık Bakanlığı tarafından "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle başlatılan Sağlıklı Türkiye Yüzyılının en önemli parçalarından biri olan Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programını Denizli'de başlattıklarını ifade eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek, sağlıklı bir toplum elde etmek, hayata aktif katılan sağlıklı bireylerin olduğu, koruyucu sağlık hizmetlerinin önde gittiği bir ülke olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün burada Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programının startını verdik. Anaokulu ve ilkokullardaki öğrencilere sağlıklı bir yaşam nasıl kurulabilirin eğitimini vererek, çocuklarımızı birer sağlık elçisi haline getireceğiz. Çocuklar burada öğrendiklerini ailelerine anlatacak. İnşallah Denizli sağlıklı nesillerin yetiştiği, hastalıkların az görüldüğü, sağlık okuryazarlığının arttığı bir şehir olacak. Programda emeği geçen Sayın Valimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra çocuklar bizim sağlık elçilerimiz"

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programının geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Çocuklar toplumumuzun temel taşı, umudumuzun ve yarınlarımızın güvencesidir. Onların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri yalnızca ailelerinin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak, çocukların sağlık konularındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek protokolü imzalandı. 81 ilde uygulanacak olan bu program, temel eğitim kademesindeki okul öncesi ve ilkokuldaki öğrencilere yönelik olarak hem teorik hem de uygulamalı eğitimleri içerecek şekilde planlanmıştır. Programın merkezinde yer alan "Sağlık Elçisi" modeli, çocukların sağlık bilgilerini sadece öğrenmekle kalmayıp paylaşma ve yayma sorumluluğu kazanmalarını da sağlayacaktır. İlimizde de İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Osman Aydınlı İlkokulu'nda Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programının tanıtımını yapıyoruz. Bugün burada bulunan 850 öğrencimiz de bizim Sağlık Elçimiz olacak. Bundan sonra hepinize büyük görevler düşüyor. Sağlıklı besleneceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, televizyon ve internetten uzak durarak bol bol spor yapacaksınız. Ailenizde sigara içen varsa bu sizin sağlığınıza zararlı lütfen içme diyerek uyaracaksınız, kilolu olan kişilere lütfen sağlıklı beslen ve hareket et diyeceksiniz. Bundan sonra siz bizim sağlık elçimizsiniz. Artık geleceğimizin sağlığı sizin ellerinizde" şeklinde konuştu.