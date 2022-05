Denizli'de Hekimler İş Bıraktı - Haberler

Denizli'de hekimler iş bıraktı. Hekimler sağlıkta şiddet, düşük ücretler, malpraktis (tıbbi yanlış uygulama), kısa randevu sürelerini protesto etti.

Denizli'de devlet hastaneleri ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan hekimler, iş bıraktı. Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde toplanan hekimlere; Denizli Tabip Odası, Hekim-Sen, Hekim Birliği Sendikası ve Denizli Diş Hekimleri Odası da destek verdi.

"GÜVENCELİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ SAĞLANMASINI İSTİYORUZ"

Hekim Birliği Sendikası'nın Devlet Hastanesi temsilcisi Dr. Özcan Alaca, şunları söyledi:

"Savaşta, salgında, her koşulda halkımızın sağlığı için yanında olan; ülkenin çalışkan, vefakar çocukları biz hekimler artık tükendik. Hekimler, sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki ve psikolojik saldırıya uğruyor hatta öldürülüyoruz. Artık zulme dönen geçici görevlendirmelerin bitmesini, hekimlerin güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz. En zor sınavları geçerek, meşakkatli olduğu kadar çok güç eğitim süreçleri de içeren hekimlik eğitimimizi tamamladıktan sonra, hayatımızı idame ettiremeyecek şekilde yoksulluk sınırının altında maaşı almayı bizler kabul etmiyoruz. Performans sistemi kırbacını sırtımızda hissetmeden çalışmak istiyoruz."

"ARTIK BİRLİK OLDUK, MÜCADELEMİZ YENİ BAŞLIYOR"

Hekimsen temsilcisi Akın Karslı, halkın her geçen gün daha da kötüleşen bir sağlık hizmetine mecbur kalacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bizler hekimiz. Bizler hakkı ödenmesi gereken ancak yıllardır oyalanan, alay edilircesine ve mesleki onuru dahi hiçe sayılarak 'hakkınız ödenmez' denilenleriz. Ancak hiç kimse unutmasın ki düştüğümüz yerin ötesi yok ve artık hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Hekimler olarak yıllardır yalnızca oyalandık. Sorunlarımızın çoğu görmezden gelindi. 14 Mart Tıp Bayramı gerçek bir bayram olsun diye bekledik ancak sonuç yine 'hakkınız ödenmez' oldu. Sonuçta gelecek kaygısı ve çalışma koşulları nedenleri ile yurt dışına göç eden meslektaşlarımıza tekraren 'giderlerse gitsinler' denildi. Ülkenin parlak beyinleri yabancı ülkelere yetişmiş birer hekim olarak gidiyorken kalan hekimler oyalanmaya devam edildi. Bu şartlarda maalesef göç durmayacak. Analarımız, babalarımız, halkımız her geçen gün daha da kötüleşen bir sağlık hizmetine mecbur kalacaktır. Yüzlerce hekim söyledi, duyulmadı. Eylemler yapıldı, binlerce hekim katıldı ancak gördüğümüz kadarı ile taleplerimiz tam anlaşılmadı. Tam olarak duyulana ve anlaşılana kadar tekrar söylüyoruz: Sağlıkta şiddeti ortaya çıkmadan engelleyecek önlemleri alın. Hekimler için insani koşullardan uzak bir çalışma ortamı, toplum sağlığından da uzak olacaktır. Çalışma koşullarını insani şartlara getirin, 36 saate varan nöbetlere dur deyin. Malpraktis kararları verecek kurulda konusunda yetkin hekimleri bulundurun. Mobbingle tüm alanlarda mücadele edin. Usulsüz görevlendirmelere dur deyin. Kıymetli meslektaşlarım, artık birlik olduk. Her görüşten ve her alandan hekim ile çok daha güçlüyüz. Mücadelemiz yeni başlıyor ve haklarımızı eksiksiz şekilde alana kadar devam edecek."

"GELECEK KAYGISI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç ise konuşmasında şunları söyledi:

"Biz Tabip Odası olarak bütün derneklerimizin yanındayız. Hepsini kucaklıyoruz. Biz de 29 Mayıs'ta Ankara'da, beyaz mitingde olacağız. Bazen bana soruyorlar, 'bu hekimler ne istiyorlar?' diyorlar. Ben 'seslerini duyurmak istiyorlar' diyorum. Bizi duyamıyorlar. Çünkü hastalarımızla, insanlarımızla aramızda yalanlardan, iftiralardan oluşan kara bir duvar var. Bu duvarı aşmamız gerekiyor. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bize soruyorlar, 'ne istiyorsunuz?' diye. Ben diyorum ki, 'huzur istiyoruz.' Çalışırken, hastalarımıza bakarken geçim sıkıntısı hissetmeyelim. Gelecek kaygısı olmasın. Saçma sapan idari emirlerle uğraşmayalım. 'Şiddetten korkmayalım istiyoruz' diyorum. Hastalarımızı tedavi ederken yeterli zaman isteyelim. Yeterli kaynağımız olsun ki düzgün tedaviler yapalım istiyoruz. Gençlerimiz geleceğe güvensin istiyoruz. Bunları sendikalarımızla beraber halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da yoğun bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Biz herkes için sağlık istiyoruz. Bu hepimiz için çok önemli. Bundan sonra birliğimizin devam edeceğine inanıyorum."