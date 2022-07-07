Denizli'de Hekimler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne Siyah Çelenk Bıraktı

Denizli'de hekimler ve sağlık çalışanları, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın Konya'da bir hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etti. İş bırakıp Denizli Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, burada yaptıkları basın açıklamasının ardandan İl Sağlık Müdürlüğü'ne siyah çelenk bıraktı.

Hekimler ve sağlık çalışanları, doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından öldürülmesi Denizli'de de eylem yaptı. Denizli merkez ve ilçelerde görev yapan binin üzerinde hekim, iki günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Denizli'deki protestolar, sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde başladı. Hastanesi yönetimi tarafından düzenlenen törende Ekrem Karakaya anıldı ve hekimlere yönelik şiddet protesto edildi.

Hekimler ve sağlık çalışanları, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi önünde toplandı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin protesto edildiği eylemde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"BU OLAYIN SORUMLULARINA HUKUK İÇİNDE HESAP SORACAĞIZ"

Hekim Birliği Sendikası İl Başkanı Yusuf Kırmızıgül, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizi duymayan, görmeyen, muhatap almayan siyasi otorite ve sorumlu devlet yetkilileri, bugün on binlerce hekim olarak size sesleniyoruz ve diyoruz ki; Ekrem Karakaya, siz yazmasanız da görev şehididir. Şunu da bilin ki şehidimizin canını alan kurşun bir cani tarafından sıkılmış olsa da şehidimizin aziz kanı sizin üzerinize bulaşmıştır. Bir evlat, bir eş, bir baba olan Ekrem Karakaya'nın vebali sizindir. Bu olayın sorumlularına hukuk içinde hesap soracağız ve hakkımızı helal etmeyeceğiz. Hekimler olarak bizler, artık birlik olduk. Polikliniklerde, sağlık kuruluşlarında öldürülmemek, şiddete uğramamak için başlangıç olarak 7-8 Temmuz 2022'de iki gün tüm ülkede iş bırakıyoruz. Devam eden süreçte can güvenliğimiz çalıştığımız kurumlarda devletimizce sağlanamayacak ise tüm hekimler olarak, anayasal haklarımızı uzun süreli iş bırakma kararları olarak kullanma konusunda kararlılığımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

"BİZE KULAK VER DENİZLİ, BİZE KULAK VER TÜRKİYE"

Hekim-Sen temsilcisi Tuğçe Uğurlu ise şöyle konuştu:

"Bu olay, toplumsal bir kıyımdır, yıkımdır, cinayettir. Sağlıkta şiddet, sadece sağlıkçıyı değil hepimizi ilgilendirir. Bizler, hekimler ve sağlık çalışanları, itibarsızlaştırıldık. Gözden çıkarıldık. Onurumuzla sınandık. Yaşamak için savaştık. Yaşatmak için savaştık. ve bizler biliyoruz ki yaşatmak için verdiğimiz hayatımızı bir bıçak darbesi ile bir mermi parçasıyla bir silah kurşunuyla sonlandırılmayı hak etmedik. Bize kulak Denizli. Bize kulak ver Türkiye. Tükeniyoruz. Öldürülüyoruz. Bugün ve yarın tüm Türkiye'de bütün sağlık kuruluşlarında yastayız, isyandayız, eylemdeyiz."

"YARIN SIRANIN HANGİMİZE GELECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç ise şunları söyledi:

"Aramızda başıboş gezen saldırı piyonların değil, gerçek sorumluların yakasına yapışıp, bugüne kadar kaybettiğimiz meslektaşlarımızı neden koruyamadıklarının hesabını sormak istiyoruz. Zaman deseniz zamanları vardı. Yetki deseniz yetkileri vardı. Fikir deseniz örgütlerimiz onlarca fikir üretti. Sonuç, toplumda sağlıkta şiddete hitap etmeyen, caydırıcılıktan uzak bir iki düzenleme. Yarın sıranın hangimize geleceğini bilmiyoruz. Toplumun insani değerlerinin hala kaybetmemiş sessiz çoğunluğuna seslenmek istiyorum. Bu böyle gitmez. Sizler, başınızı kaldırıp, yalanlarla allanıp pullanmış sağlık sisteminin acımasız yönünü görmezseniz, yaşadığınız zorlukların sorumlusu kim diye düşünmeden önünüze çıkan ilk kişiye kızarsanız, bizler ölmeye devam ederiz, gençlerimiz bu ülkeyi terk etmeye devam eder. Bir de bakmışsınız, ihtiyacınız olduğu anda riskli işlemlerinizi yapacak doktor bulamazsınız. O zaman siz de ölürsünüz."

Hekimler ve sağlık çalışanları, konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdü. Oda ve sendika temsilcileri, bina önüne siyah çelenk bırakarak burada bir süre daha alkışlarla protestolarını sürdürdü.

ANKA / Yerel