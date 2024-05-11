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DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı Doğu Akdeniz'de Son Buldu

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Tatbikata katılan gemilerin Salihreis'te bulunan Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını selamlamasıyla seçkin gözlemci günü sona erdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri ve karakol gemileri Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti. Tatbikata TCG Salihreis gemisiyle gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personelini selamladı. Liman çıkışında TCG İstanbul, TCG Salihreis firkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı.

Senaryo gereği Taktik Pençe harekatı ile sürüklenen mayına 2 SAS komandosu tarafından müdahale edilerek imhası gerçekleştirildi. AH-1W helikopterleri tarafından düşman adanın kıyılarında bulunan hedeflere atış gerçekleştirildi. Daha sonra adaya yaklaşan SAS komandoları atış yaparak hedefi imha etti. TCG Anadolu'dan çıkan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) adaya çıkarma gerçekleştirirken ada ele geçirilerek bayrak çekildi. İlk defa bir tatbikatta kullanılan İnsansız Deniz Araçları (İDA) ile hedefe harekat düzenlendi. Senaryo gereği helikopterden denize sonar daldırması gerçekleştirerek temas alınırken Aksungur'a veri aktarıldı. Daha sonra gelen uçaklarla rextorp torpido atışı gerçekleştirerek hedefler imha edildi. Nefes kesen tatbikatta TCG Burgazada ve TCG Büyükada gemilerinden TCG Salihreis'e malzeme aktarımı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, TB-2 Bayraktar SİHA'dan M/G-'3; yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yarı aktif lazer güdümlü SİHA'lardan atılan MAM-L güdümlü mermisi atıldı. SH-70 helikopterlerden yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kızılötesi lazer odaklı (TEMREN) güdümlü mermi atışı yapılırken ardından hücumbotları tarafından su üstü atışları gerçekleştirildi. Daha sonra süper kobra helikopterler tarafından 20mm top atışları gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan gemilerin Salihreis'te bulunan Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını selamlamasıyla seçkin gözlemci günü sona erdi. Ayrıca, ilk defa tatbikata takılan 4 İDA selamladı.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe katıldı. TCG Salihreis Gemisi'nde Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan'ın sunduğu brifinge Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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