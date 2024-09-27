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Demokrat Parti Milletvekili Salih Uzun: 'Türkiye'yi Beceriksiz Bir Kadro Yönetiyor'

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DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Muğla'daki kongrede iktidarın Türkiye'yi yönetemediğini ve merkez sağ siyasetin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, " Türkiye'de beceriksiz bir kadro var. Ama asıl soru bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar probleme rağmen, sıkıntıya rağmen niye onlar var? Niye onlar 22 senedir var çünkü onlar var çünkü biz yokuz. Onlar var 22 senedir var, biz yokuz. Muğla'dan sesleniyorum, bunlardan kurtulmanın tek bir yolu var, bu iktidardan kurtulmanın tek bir yolu var; Türkiye'nin tekrar makul bir siyasette buluşmasıdır" dedi.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun Muğla'da partisinin İl Başkanlığı kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Uzun, iktidarın ülkeyi yönetemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar vatandaşını hafife alan, dalga geçen, dalga geçmekten çekinmeyen, bu kadar gayri ciddi, bu kadar ciddiyetsiz, kopuk, milletten kopuk, hakikatten kopuk, gerçeklikten kopuk, halktan kopuk ikinci bir siyasi kadro daha gelmemiştir. Dünya'nın her yerinde kötü siyasetçi olabilir, kötü yönetici olabilir ama bizdekiler kadar pişkin yönetici hiçbir yerde yoktur. En son örneğini siz burada yaşadınız, Bodrum sahilinde, Datça sahillerinde, Yunan sahil botları cirit attılar. Karaya çıktılar karaya. Devlet idaresindeki acizliği, çürümüşlüğü bundan daha iyi anlatacak bir örnek bulamayız. Sınır başka bir şeydir. Sınır namustur, sınır egemenliğin alametidir. Türkiye'yi beceriksiz bir kadro yönetiyor. Türkiye'de beceriksiz bir kadro var. Ama asıl soru şimdi geliyor, peki bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar probleme rağmen, sıkıntıya rağmen niye onlar var? Niye onlar 22 senedir var çünkü onlar var çünkü biz yokuz. Onlar var 22 senedir var, biz yokuz. Muğla'dan sesleniyorum, bunlardan kurtulmanın tek bir yolu var, bu iktidardan kurtulmanın tek bir yolu var, Türkiye'nin makule dönmesinin tek bir yolu var o da Türkiye'nin tekrar makul bir siyasette buluşmasıdır. Makul siyasetin güçlenmesidir. Makul siyaset diyorum. Bizim kendi tabirimizle merkez sağ siyaseti. Merkez sağ siyasetinin güçlenmesi lazım. Merkez sağ siyaset güçlenirse, herkes güçlenirse, orta yolculuk güçlenirse, Merkez sağ sabitlenirse, Türkiye güçlenir. Merkez sağ, biz toparlanırsak Türkiye toparlanır."

Demokrat Parti Milletvekili Salih Uzun: 'Türkiye'yi Beceriksiz Bir Kadro Yönetiyor'
Kaynak: ANKA / Yerel

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