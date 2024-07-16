Demokrasi meşalesinin ateşinin yakıldığı Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı

MUĞLA - Tüm ülke genelinde olduğu gibi o geceki olayların merkezlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programları düzenlenerek, milli birlik ve demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Milli Birlik ve beraberlik yürüyüşe katılan Vali Akbıyık, Marmaris'te şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, Ankara Gölbaşında şehit düşen PÖH Komiser Gülşah Güler'in abisi ve ailesi, İl ve ilçe protokolü ile vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz 8. yıl dönümü olması vesilesi ile Muğla Valiliği himayesinde gün boyu süren etkinlikler, akşam saat 20.30'da Marmaris Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndan başlayan ve 3 kilometre süren milli birlik yürüyüşü ile devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, mehter takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na ulaştı. Burada Aksaz Askeri Bandosu milli marşları seslendirerek bir konser verdi.

Atatürk Meydanını dolduran kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik etti. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından, AK Parti ve MHP il başkanları, AK Parti Muğla milletvekillerinin konuşmalarının ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Törenler sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TSCG 310 botu denizde gösteri yaparken, ilçedeki su sporları ekipleri de deniz üzerinde şov gerçekleştirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Marmaris'te gerçekleştirilen anma töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanının kahramanlarını rahmetle yad ederek, gazilere minnet ve şükranlarını ifade etti. Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet büyüklerinin dirayeti ve halkın ferasetiyle darbe girişiminin bertaraf edilişinin sekizinci yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını belirtti. Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği direniş ruhunun 15 Temmuz gecesinde de sergilediğini vurgulayan Akbıyık, bu hain girişimin Cumhuriyet'e, demokrasiye ve milli iradeye karşı yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, FETÖ'nün hain darbe girişiminin halkın direnişiyle başarısızlığa uğratıldığını ve milletin 7'den 77'ye meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktığını ifade etti. 15 Temmuz'un, milli iradenin gücü ve demokrasi bilincinin zaferi olduğunu belirten Akbıyık, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak, demokrasi ve milli birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Akbıyık, kahraman gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Milli Birlik yürüyüşü, protokol konuşmaları, Sancak Koşusu, Mehter takımının gösterisi, şiir dinletileri, 15 Temmuz belgeseli izlenmesi, su sporları gösterisi ile devam eden program saat 00.13 te Okluk Millet Camii imamı ve hatibinin sela okunması ile sona erdi.

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Aksaz Harp Filo Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.