Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dedelerin dedesi 109 yaşında hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Dedelerin dedesi 109 yaşında hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 6 çocuk ve 60 torun sahibi 109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 6 çocuk ve 60 torun sahibi 109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti.

2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan Yaşlılık Şurası'na katılan ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Manisa'nın en yaşlı insanı Bektaş Ergül, hayatını kaybetti.

1914 yılında Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde dünyaya gelen Ergül, 6 çocuğu ve 60 torunu ile Manisa'da 'Dedelerin dedesi' olarak anılıyordu.

105 yaşında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda, 'Asırlık Çınar' belgesi alan Bektaş Ergül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etmişti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakımı devam eden Bektaş Ergül, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ergül'ün cenazesi, Kocaçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kula'nın Kenger Mahallesi'nde defnedildi.

Ergül'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Salihli Manisa Çınar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title