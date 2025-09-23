Dede Korkut Ortaokulu'nda Uluslararası İşaret Dilleri Günü Kutlandı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulu'nda Uluslararası İşaret Dilleri Günü dolayısıyla özel bir farkındalık programı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler satranç, langırt ve masa hokeyi oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. İl Müdürü Aykut da oyunlara eşlik ederek öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdi. Program sonunda öğrencilere renkli balonlar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Konuşmasında toplumun ancak engelleri birlikte aşan bir milletle mümkün olacağını belirten Aykut, engelsiz bir Türkiye için büyük bir aile olunduğunu vurguladı. İşitme engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif yer almalarının önemine değinen Aykut, 2025 Aile Yılı kapsamında aile ve devlet iş birliğiyle özel gereksinimli bireylerin ailelerine destek olmaya devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca sosyal hizmet modelleriyle bu yükü paylaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte geçirdiği keyifli anların ardından toplumsal farkındalık ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Programa öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. - ERZURUM