Bir adaylık açıklaması da Davutoğlu'ndan: Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa onu da görüşmeye hazırız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

"BAŞBAKANLIK YAPTINIZ, NEDEN ADAY OLMUYORSUNUZ?"

Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusu üzerine Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız.

"PARTİLER ARASI MUTABAKAT OLURSA ONU DA GÖRÜŞÜRÜZ"

Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım da ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu.