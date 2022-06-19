Bir adaylık açıklaması da Davutoğlu'ndan: Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa onu da görüşmeye hazırız - Haberler

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Bir adaylık açıklaması da Davutoğlu'ndan: Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa onu da görüşmeye hazırız

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Şavran - Yerel
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2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylık tartışmaları iyiden iyiye alevlenirken, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'ndan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Ziyarette bulunduğu Osmaniye'de bir vatandaşın "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

"BAŞBAKANLIK YAPTINIZ, NEDEN ADAY OLMUYORSUNUZ?"

Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusu üzerine Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız.

Bir adaylık açıklaması da Davutoğlu'ndan: Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa onu da görüşmeye hazırız

"PARTİLER ARASI MUTABAKAT OLURSA ONU DA GÖRÜŞÜRÜZ"

Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım da ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Yerel

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Başbakanlık Osmaniye Yerel Politika Güncel Haberler

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