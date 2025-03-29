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Darende'de İki Noktada Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Darende ilçesinde Hisarcık ve Akçatoprak mahallelerinde meydana gelen iki ayrı bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Darende'de iki farklı noktada bahçe yangını

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde iki ayrı noktada çıkan bahçe yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangınlar, gündüz saatlerinde Hisarcık ile Akçatoprak Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki ayrı noktada çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET HÜSEYİN UĞUR - Yerel
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