Danıştay Başkan Türkyılmaz'ı haklı buldu soruşturma iznini kaldırdı

Danıştay 1. Dairesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından Girit mahallesi ve çevresinde kentsel sit alanında bulunan iş yerlerinin çalışma ruhsatlarının iptal edildiği ancak belediyenin bu iş yerlerinin faaliyetlerine göz yumduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma iznini kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni talebi, 2020 yılında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Girit mahallesi ve çevresinde kentsel sit alanında bulunan iş yerlerinin çalışma ruhsatı krizi sonucu ortaya çıkmıştı. Ruhsat iptali işlemlerinin mevzuata ve hukuka uygun şekilde yapıldığına karar veren Danıştay 1. Dairesi, aynı zamanda işletme sahiplerine menfaat sağlanmadığını, kamunun zarara uğratılmadığını tespit etti.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün Mudanya'da yüzlerce esnafın mağduriyetine yol açacak ruhsat iptali kararının ardından, Mudanya Belediyesi tarafından Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu hazırlanmış, plan daha sonra Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylanmıştı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bir kez daha hak yerini buldu. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir adımımız yok. Mudanyamızın turizm bölgesi sahil kesimlerinde yüzlerce işletmenin mağduriyetinin giderilmesi ve Girit mahallesi olarak anılan bölgenin açık hava müzesi haline getirilmesi çabamız, tarihsel geçmişi bulunan kentlerimiz için de emsal olacak" dedi

(İHA)