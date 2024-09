Şehit Annesi Azime Duru: 'Devletimiz Terör Örgütünün Cezasını Versin'

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru'nun annesi Azime Duru, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 askerden biri olan oğlu sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun ölüm yıl dönümünde, "Devletimiz terör örgütünün cezasını versin. Biz devletin yanında olduk, can verdik, canımızı verdik" dedi.

Hakkari'nin Dağlıca mevkiinde Yeşiltaş'tan yola çıkan Kobra aracı içerisinde şehit düşen 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru ile 15 asker, 6 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Şehit ateşi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyündeki baba ocağına düşen Fatih Duru'nun annesi Azime Duru ise, oğlunun acısını 9 yıldır ilk günkü gibi yaşıyor. Oğlunun şehit olduğu günden bu yana odasındaki eşyalarına hiç dokunmayan annesi Azime Duru, oğlunun odasındaki fotoğraflarına bakarak her gün ağlıyor, oğlunun özlemini böyle gideriyor.

Anne Azime Duru, 9 yıl önce şehit düşen oğlu Fatih'in acısını ilk günkü gibi yaşadığını ve her gün odasının duvarındaki fotoğraflarına baktığını belirterek, "Günlerimiz her gün ağlaya ağlaya geçiyor. Oğlumun fotoğraflarına bakıyorum. Tek başımayım. Odasında fotoğrafları hala duruyor. Bütün eşyaları duruyor. Mevlidini de yapacağız. Oğlumu çok özledim. Ben onun için dertli oldum. Kendimi paraladım. Ama çaresi yok. Oğlum gitti, gelmedi. Devletimiz PKK'lıların cezasını versin. Hiç kalmasınlar. Biz devletin yanında olduk, can verdik, canımızı verdik. Yıllar oldu gideli, bütün askerlerimiz sağ olsun. Gitme oğlum dedim ama gitti. Fatih beni çok hasta etti. Ben 10 senedir şeker hastasıyım. Mehmetçiğimize Allah kuvvet versin" dedi. - ÇANAKKALE