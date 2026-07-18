DAĞDER Nilüfer'de 'Dağ Yöresi Yazar Buluşmaları' Mustafa Doğru ile başladı

DAĞDER Nilüfer Şubesi, dağ yöresinin kültürel değerlerini, edebi birikimini ve toplumsal hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla "Dağ Yöresi Yazar Buluşmaları" programını hayata geçirdi. Programın ilk konuğu, dağ yöresi üzerine yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı eserlerle tanınan Eğitimci Yazar Mustafa Doğru oldu.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan DAĞDER Nilüfer Şube Başkanı İrfan Dündar, buluşmalarla bölgenin kültürel ve edebi zenginliğini daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dündar, "Dağ yöremiz yalnızca doğal güzellikleriyle değil; köklü gelenekleri, güçlü insan hikayeleri, sözlü kültürü ve edebi birikimiyle de Bursa'nın en önemli değerlerinden biridir. Amacımız, dağ yöresi üzerine edebi çalışmalar yapan gazeteci, yazar ve şairlerimizin eserlerini halkımızla buluşturmak, ortaya koydukları değerli çalışmaları tanıtmak ve kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara ışık tutmasını sağlamaktır" dedi.

"Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe birlikte yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen programda Mustafa Doğru, "Dağı, Bursa'yı ve Çağı Konuşuyoruz" başlığıyla okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşide dağ yöresinin kültürel mirası, Bursa'nın toplumsal yapısı, geçmişten günümüze değişen yaşam biçimleri, yerel kültürün korunması ve bölgenin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar İhsan Aydın'ın üstlendiği programa; DEKAV Başkanı Yüksel Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durmuş, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Durmuş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Av. İdris Kaydul, Büyük Birlik Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Kamil Salar'ın yanı sıra çok sayıda eğitimci, bürokrat ve dernek üyesi katıldı.

Programda "Bursa Danışık Kültürü", "Önden Bir Öküzler Gitti" ve "Çağın Ruhu" adlı eserleri de tanıtılan Mustafa Doğru, etkinliğin samimi ve verimli bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Doğru, "Eserlerimizi dostane bir ortamda okuyucularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Amacımız yalnızca kitaplarımızı tanıtmak değil; kültürümüzü, hatıralarımızı ve ortak değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun öne çıktığı bu güzel buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen DAĞDER Nilüfer Şubesi'ne ve katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı söyleşinin sonunda Mustafa Doğru, eserlerini okuyucuları için imzaladı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından kültürel değerlerin yaşatılması ve birlik beraberlik bağlarının güçlendirilmesi temennileriyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı