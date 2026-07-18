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Beylikdüzü'nde Baygınlık Geçiren Kadın Yolda Öldü

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Beylikdüzü'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Savcılık ölümü şüpheli buldu.

BEYLİKDÜZÜ'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren Nazar Çakmak(23), hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Savcı, genç kadının ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nazar Çakmak evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çakmak'ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, nedeni henüz belirlenemeyen ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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