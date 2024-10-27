D. Mehmet Doğan Anısına 'Dostlarının Dilinden D. Mehmet Doğan' Kitabı Tanıtıldı

Ankara'da 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'ı yarınki kuşaklara aktarmak ve yad etmek amacıyla kaleme alınan "Dostlarının Dilinden D. Mehmet Doğan" isimli kitap, düzenlenen programla tanıtıldı.

Proje koordinatörlüğünü eğitimci Nurten Lahi'nin üstlendiği, Adem Karafilik ve Vedat Güneş imzasıyla Yükseliş Yayınları'ndan çıkan kitapta, 56 ismin D. Mehmet Doğan ile ilgili düşüncelerine yer verildi. "Dostlarının Dilinden D. Mehmet Doğan" isimli kitapta Doğan'ın üç evladından Sait Melih Doğan ve Ahmet Emre Doğan'ın röportajları da yer aldı. Türkiye Yazarlar Birliği D. Mehmet Doğan Divanı'nda gerçekleştirilen kitap tanıtım ve anma programına Doğan'ın dava arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

"Bu çağ devam etsin"

D. Mehmet Doğan'ın oğlu Ahmet Emre Doğan, yaptığı konuşmada babasının kendi çağına damga vuran bir isim olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Bu çağ devam etsin" diyerek, kitapta emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yazarlar Birliği eski başkanlarından Şair Mehmet Atilla Maraş ise, Karacaoğlan'ın "Yürü bire yalan dünya/Sana konan göçer bir gün/İnsan bir ekin misali/Seni eken biçer bir gün" dörtlüğü ile başladığı konuşmasında Doğan'ın şiire olan tutkusunu dile getirdi. D. Mehmet Doğan'ın Türk Dil Kurumundan günümüze kadar uzanan hayatında 55 yıllık arkadaşlığı sırasında kendisiyle kesişen noktalar ile "Batılılaşma İhaneti" isimli o ses getiren eserin doğuş hikayesini de paylaşan Maraş, "Büyük Türkçe Sözlük" kitabına dair detayları aktardı. D. Mehmet Doğan'ın çok sevdiği şairler arasında yer alan Ahmet Haşim'e ait "Yorgun gözümün halkalarında/Güller gibi fecr oldu nümayan,/Güller gibi... sonsuz, iri güller/ Güller ki kamıştan daha nalan;/Gün doğdu yazık arkalarında!" mısralarını okuyan Maraş, "Bir Günün Sonunda Arzü" isimli şiiri ile sözlerini tamamladı.

"Filozofça yaşayan bir hakikat yolcusu"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü ve TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni"nun tüm dünyayı gezen bir faaliyet olduğunu dile getirdi. D. Mehmet Doğan'ın vefatından sonra TYB'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri mezarı başına giderek aktardığını belirten Arıcan, Doğan'ı fikri takipçisi olduğu Nurettin Topçu ile milli şair M. Akif Ersoy'un tanıtımını sağlamak ve bunun hakkını vermek, fikirlerini yaşatmak için büyük bir mücadele içinde geçen ömrünü 77 yaşına sığdırmaya çalışan "sırlı bir ağabey" olarak tanımladı. Onun yazdıkları ve söylemleri kadar yaşantısı ile de önderlik yaptığını aktaran Arıcan, konuşmasını lisans ve lisansüstü yükseköğrenim öğrencilerine yönelik D. Mehmet Doğan burslarına başladıklarının müjdesini vererek sürdürdü. Milli Müdafaa Caddesi'ndeki TYB'nin eski genel merkezinde D. Mehmet Doğan Anı Odası düzenleyeceklerini ifade eden Arıcan, vakıf bünyesinde D. Mehmet Doğan Araştırma Merkezi ile D. Mehmet Doğan Üniversitesi hayalini diri tuttuklarını aktardı.

Kitabın yazarlarından şair ve yazar Vedat Güneş ise yaptığı konuşmada, "D. Mehmet Doğan, bir abi, bir baba mertebesinde idi benim için. Ne zaman bir sıkıntım olsa dinler, sonra da yol gösterirdi. Onun için söylenecek birbirinden güzel çok şeyler var. O bizim için bir rehber, bir ışıktı. Yokluğunda eserleri her daim rehberimiz olmaya devam edecek" dedi.

Tüm katılımcılara kitabın hediye edildiği programın sonunda helva ikramı yapılırken, kitapta emeği geçen isimlere günün anısına birer berat takdim edildi. - ANKARA