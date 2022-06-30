Cüneyt Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.

85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise çok sayıda Arkın ailesi ve hayranları katılıyor. Usta oyuncunun tabutunun başına gelen hayranları gözyaşlarını tutamadı. Sevenleri tabutun başında Arkın için dualar etti.

Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, "Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın'ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel