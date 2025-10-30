Cumhuriyet'in 102. Yılı New York'ta Coşkuyla Kutlandı

ABD'nin New York kentinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Kadriye Zeynep Yazal'ın ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen resepsiyon, Türk-Amerikan toplumunu bir araya getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında New York'taki Türkevi'nde resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Kadriye Zeynep Yazal'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, öğrenciler, sanatçılar ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Cumhuriyet'in 102. yılının coşkuyla kutlandığı etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Etkinlik boyunca Türk mutfağından lezzetler eşliğinde sohbet eden davetliler, Türk sanat müziği ezgileriyle keyifli bir akşam yaşadı.

Başkonsolos Yazal: "Toplum olarak Amerika'da daha görünür olalım"

Törende konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, resepsiyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "29 Ekim resepsiyonlarımız her zaman planladığımızdan daha kalabalık geçiyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu tür etkinlikler insanların bir araya gelmesine vesile oluyor. Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünü kutluyoruz. Bu, New York'taki ikinci Cumhuriyet Bayramı resepsiyonum. Yurtdışında milli günlerimizi kutlamak bizim için çok anlamlı. Vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde toplum hayatına, siyasete ve ekonomiye önemli katkılar sunuyorlar. Sorunların değil, çözümlerin parçası oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Yazal, "Bugün burada Cumhuriyetimizin ilk yıllarını görmüş olanlardan yeni doğan çocuklarımıza kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımız bulunuyor. Bu, bizim köklü bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Aramızda en kıdemli vatandaşlarımızdan biri olan İstiklal Madalyası sahibi büyüğümüz de temsil ediliyor. Ona ve onun şahsında tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik konusunda bir sıkıntımız yok ama bunu bazen performansa yansıtmakta eksik kalıyoruz. Lütfen bu akşam buradan ayrılırken tanımadığınız birkaç kişiyi tanıyın, numaralarını alın, topluluk olarak birbirimizi daha çok tanıyalım. İş birliği yapalım, üretelim, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla görünür olalım" dedi.

Büyükelçi Yazal, "Bu tür etkinliklerin gerçekleşmesinde katkı sunan tüm kuruluşlara, iş adamlarına ve bireylere teşekkür ediyorum. Ayrıca Amerikalı Türk toplumunun hakkını, hukukunu savunmak için gayret gösteren TASC'a (Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi) ve Başkanı Seyit Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Ahmet Yıldız: "Cumhuriyet hepimizin ortak gururu"

Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı. Yıldız, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Devlet hayatında 102 yıl, bizim gibi köklü devlet geleneğine sahip bir millet için kısa bir süre sayılabilir ancak bu süre büyük başarılarla doludur. Dünya bu süreçte iki büyük savaş, krizler ve dağılmış devletler gördü. Bizim Cumhuriyetimiz ise dimdik ayakta kaldı. Cumhuriyetin kuruluş yıllarına ait görselleri izlerken insan ister istemez geçmişe dönüyor. 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girişi, bugün belki genç kuşakların tahayyül etmekte zorlanacağı bir olay. O dönemde bir imparatorluk başkentinin 5 yıldan uzun süre işgal altında kalması büyük bir travmaydı. Eğer Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmasaydı bugün bağımsız bir Türkiye'den bahsedemiyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız ayrıca, "Bugün burada New York'taki Türk toplumu olarak bu tarihi mirasa sahip çıkıyor, bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Hepimizin görevi, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımaktır" dedi.