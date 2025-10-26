Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası, Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlamalarında sahne aldı. Polisler, polis okulu öğrencileri, gaziler, şehit ailesi ve yakınları, 'Cumhuriyet' coşkusu yaşadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında; Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası sahne aldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe; Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Polis Akademisi Başkan yardımcıları Fatih İnal ve Deniz Alemdar ile birlikte Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan katıldı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yarlığaç, gösteriyi öğrencileriyle etkinliğe katılan, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Cilasın ile birlikte takip etti. Her iki polis meslek eğitim merkezi öğrencileri, etkinlik kapsamında birbirlerini tanıma ve kaynaşma fırsatı buldu. Halk oyunları ve çeşitli sahne gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe; aralarında gazi, şehit aileleri ve yakınlarının da olduğu yaklaşık bin 500 kişinin katılım sağladığı bildirildi.

Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası, Anadolu'dan esintiler sundu; halk müziğinin yanı sıra son günlerin popüler parçalarını da seslendirdi. Etkinliğe katılanlar, kimi zaman oturdukları yerden alkışlarıyla şarkılara eşlik etti, kimi zaman da salondaki boş alanda omuz omuza halaylar çekti. Ay-yıldızlı Türk bayraklarının da ellerden düşmediği konserde, Cumhuriyet coşkusu yaşandı. - ADANA