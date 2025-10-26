Haberler

"Cumhuriyet" coşkusu

'Cumhuriyet' coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası, Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlamalarında sahne aldı.

Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası, Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlamalarında sahne aldı. Polisler, polis okulu öğrencileri, gaziler, şehit ailesi ve yakınları, 'Cumhuriyet' coşkusu yaşadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında; Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası sahne aldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe; Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Polis Akademisi Başkan yardımcıları Fatih İnal ve Deniz Alemdar ile birlikte Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan katıldı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yarlığaç, gösteriyi öğrencileriyle etkinliğe katılan, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Cilasın ile birlikte takip etti. Her iki polis meslek eğitim merkezi öğrencileri, etkinlik kapsamında birbirlerini tanıma ve kaynaşma fırsatı buldu. Halk oyunları ve çeşitli sahne gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe; aralarında gazi, şehit aileleri ve yakınlarının da olduğu yaklaşık bin 500 kişinin katılım sağladığı bildirildi.

Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası, Anadolu'dan esintiler sundu; halk müziğinin yanı sıra son günlerin popüler parçalarını da seslendirdi. Etkinliğe katılanlar, kimi zaman oturdukları yerden alkışlarıyla şarkılara eşlik etti, kimi zaman da salondaki boş alanda omuz omuza halaylar çekti. Ay-yıldızlı Türk bayraklarının da ellerden düşmediği konserde, Cumhuriyet coşkusu yaşandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.