Cumhuriyet Başsavcısı Akın: "Adalet sadece salonlarda aranan bir kavram değildir"

KAYSERİ (İHA) - İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) kapsamında 'Hukukta Kariyer İmkanları' söyleşisi ile öğrencilerle buluşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Adalet sadece salonlarda aranan bir kavram değildir" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) gerçekleşen söyleşiye Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'la beraber başsavcı vekilleri hakimler, savcılar ve öğrenciler katıldı. Adaletin temiz bir vicdandan geçtiğini söyleyen Abdulkadir Akın, "Buradaki stantları değerlendirip gelecek ile ilgili mutlaka görüş sahibi olmaya çalışın. Bazı gençlerle muhatap olduğumuzda ve adliye diye sorduğumuzda, birkaç hakim birkaç Cumhuriyet Savcısının millete hizmet ettiğini düşünüyorlar. Oysa şu anda Kayseri Adliyesi'nde istinaf mahkemelerinde 300'e yakın hakim ve Cumhuriyet Savcısı, 30-40 civarında sosyolog-psikolog, 50-60 civarında icra müdürü, bin 200 civarında zabıt katibimiz, bin 200 civarında infaz koruma memuru, 10-15 civarında ceza infaz koruma müdürlerimiz, yine 70 civarında idari işler ve yazı işleri müdürümüz var. Yani anlayacağınız belki 10-15 civarında kariyer yapabilecek meslekten bahsettiğimiz bir kurum burası. Biz kendimizde hayatta bazı şeyleri görüyoruz. Nerde bir sorun varsa eninde sonunda gelinen nokta hep 'adaletle yaklaşmamız lazım' şeklinde bir cümleyle bitiyor. Her şey dönüp dolaşıp sonunda adalet mefhumuna geliyor. Adalet sadece mahkeme kararlarında aranması gereken bir mefhum değil, hayatın her alanında tüm ilişkilerde bizim düsturumuz olması gereken bir mefhum. Bu açıdan hukukçu arkadaşlarıma çıktıkları yolda bu açıdan mutlaka dirençli olmalarını tavsiye ediyorum. İyi bir hukukçu olabilmek için büyük laboratuvarlara, teknik malzemelere ihtiyaç yok. Tertemiz bir vicdan, tutkuyla yaklaşılan, heyecanla sevilen bir meslek ve buna emek harcandığı takdirde çok iyi hukukçuların çıkacağına inanıyorum. Zaten siz gençlerin vicdanlarının tertemiz olduğuna inanıyorum. Size geriye kalan çok çalışmak ve tutkuyla bu mesleği sevmek. Bunu yapacağınız takdirde başarılı olacağınızdan hiç endişem yok" dedi.

Akın, son zamanlarda uzmanlık gerektiren farklı alanların geliştiğini ve buna göre de donanımların artması gerektiğini söyleyerek, "Son dönemde siber, dolandırıcılık hakimi gibi değişik uzmanlıklar gerektiren alanlar türedi. Çok geniş bir havuzla karşı karşıyayız. Hayat karmaşıklaştıkça hukuk da karmaşıklaşıyor. 5 yıl önce Kayseri'ye geldiğimde bizim siber alanında işlenen suçlarla ilgili iletişim bürosunu kurduk. 2 savcımızla başladık, şimdi 6 cumhuriyet savcısına çıkardık. Belki önümüzdeki süreçte adliyedeki hukukçuların 3'te 1'i siberle uğraşacak. Siber ve dolandırıcılık suçlarındaki artışı dikkate alarak daha önceden kurmuş olduğumuz bu bürolarda cumhuriyet savcısı sayısını artırıyoruz. Artık büyük dolandırmalardan ziyade internet ortamından dolandırma gibi suçlar işlendiği için görev alanlarımız gittikçe karmaşıklaşıyor. Buna göre de donanımımızın da artması gerekiyor. Emniyet ve jandarmanın da buna göre yapılanmaları gerekiyor. Tekrar bu 2 gün içerisinde düzenlenecek tüm aktivitelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Söyleşide hakim ve savcılar tarafından öğrencilere meslek içerisindeki kavramlar ve merak edilen konular anlatıldı. - KAYSERİ