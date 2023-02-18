Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Yerel Haberler Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın yeni görevi ise Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Yerel Haberler

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