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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Ülkemize hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Eşi Tansu Hanım ülkemize hizmet etti. Son dönemlerde rahatsızlığı vardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in eşi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı kısa konuşmanın ardından Fatiha okudu.

DEVLET ERKANINDAN CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

TANSU ÇİLLER TAZİYE DİLEKLERİNİ KABUL ETTİ

Tansu Çiller cami avlusunda taziye için ayrılan bölümde taziye dileklerini kabul etti. Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geride bıraktığımız Cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii Recep Tayyip Erdoğan Tansu Çiller Yerel Haberler

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Yorumlar (15)

Alkurt:

Acılı günde herkes destek olmalı Çiller Anneye. Güzel hizmet verdi vatana. Başı sağ olsun

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Asim Bayraktar:

Evett zengindi uştra zengin olduuu.

yanıt9
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duyarlı vatandaş:

Ölümlü dünya çok hesap kitap yapmamak gerek

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saftirikasit:

aksine çok hesap kitap yapmak gerek ölüm var hesap var burda yırttıysan ahirette hesap var

yanıt2
yanıt0
Salih Aslanoğlu:

yapacağınız haberin

38
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VATANDAŞ:

Beğenmeyen başka sitelere baksın zorla tutan yok... De folup gitmek zor değil

yanıt17
yanıt32
sade vatandaş:

devletin milletin malını çalan çırpan israf eden eşe dosta yandaşa peşkeş çeken bunlara arka çıkanlar gidecekleri yer cehennemdir bu dünyada hesap vermeden gidenler öte yanda yaptıkları günahların cezasını çekecek yaptıkları iyilik varsa mükafatını görecek yüce mevlam bana ne ile gelirsen gel affederim ama kul hakkıyla yanıma gelme kul hakkını affetmem diyor

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yanıtYanıtla
JY IS BACK:

KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR.

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Ugur Eroglu:

Ateşi bol olsun ısınır

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Salih Aslanoğlu:

haber cumhurbaşkanı hakkında görsel başka biri

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