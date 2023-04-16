Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'teki "X,Y,Z Değil, TEKNOFEST Kuşağı, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programında gençlerin yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, "Gençler, sizin gibi o da bir başka genç kardeşim, arkadaşım olan Murat Bey ile birlikte, bu genç kadro ile beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan 1'inci Bölge'de farklı bir ses getireceğine inanıyorum. Bunun için de sizlerden söz almak istiyorum; buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge, Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim bölgesinde yer alan İstanbul'un Pendik ilçesinde bir dizi etkinlik ve toplantıya katıldıktan sonra "X,Y,Z Değil, TEKNOFEST Kuşağı, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programında gençlerle buluştu. Bakan Kurum, TEKNOFEST gençliğinin yanına Türkiye'nin otomobili TOGG ile geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, "İşte Başkan, işte teşkilat" tezahüratlarıyla konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genç kardeşim, Murat Bey ile birlikte bu genç kadro ile beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan 1'inci Bölge'de farklı bir ses getireceğine inanıyorum"

Gençlerin büyük coşkuyla "Reis'i ara" isteklerine kayıtsız kalamayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere "Durmak yok! Yola devam" diye seslenerek, "Sevgili gençler Ben Pendik'e inanıyorum. Pendik'in sandıklarda inşallah 14 Mayıs'ta neler yapacaklarını görür gibiyim. Fakat tabi durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; 'Durmak yok! Yola devam' diyorum. Bizim bu sloganımız malum, ilk günden bugüne devam eden bir slogandır ve bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler. Şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum. Gençler, sizin gibi o da bir başka genç kardeşim, arkadaşım olan Murat Bey ile birlikte, bu genç kadro ile beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan 1'inci Bölge'de farklı bir ses getireceğine inanıyorum. Bunun için de sizlerden söz almak istiyorum; buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

"İstanbul 1. Bölge'nin önemli bir ilçesi olan Pendik'in, Kadıköy'ü inşallah geride bırakması lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'a Pendik'teki gençlerin çok dinamik olduğunu söyleyerek, "Bu gençlerle birlikte inşallah sizin Pendik'teki liderliğiniz çok farklı bir neticeyi de getirecektir. Fakat rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız ve İstanbul 1. Bölge'nin önemli bir ilçesi olan Pendik'in, Kadıköy'ü inşallah geride bırakması lazım. Buna var mıyız, gençler buna var mıyız? Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız? İnşallah Ramazan Bayramı'mız geliyor ve bunları inşallah birlikte kutlayacağız. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." dedi.

"Gençliğin İstanbul'unu inşallah hep birlikte inşa edeceğiz"

Bakan Kurum, kendisini büyük bir coşkuyla karşılan gençlere hitap ederek, "Allah hepinizden razı olsun. Böyle gençlik olduğu sürece, böyle kardeşlerimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Bizi kimse yolumuzdan ayırt edemez, yolumuzdan ayıramaz. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerimizin sesine kulak verdi. Onlar ne istediyse, gençlerimiz neyi hayal ettiyse hep o hayalin peşinden koştuk. Amacımız, hedefimiz hep sizlere daha iyi bir gelecek sunmaktı. Bu geleceğin peşinden koştuk. Rüyalarımızı, hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştürdük. İşte 21 yıldır ülkemizde gençlerimiz için, vatandaşlarımız için her hizmeti yaptık, hizmet siyaseti yaptık, eser siyaseti yaptık ve hep eserlerin peşinden koştuk. İnşallah 14 Mayıs'ta da Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. ve Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz söz sahibi değil, hak sahibi olacaklar. Gençliğin İstanbul'unu hep birlikte hayal ediyoruz. ve Gençliğin İstanbul'unu inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"25 sene öncesindeki İstanbul'da herkes çöpten, çamurdan bahsediyordu"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul farklı bir İstanbul olduğunu ifade ederek, "Belki bugün ilk oyunu kullanacak kardeşlerimiz o gün doğmamıştı. 25 sene oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini de koyduğunuzda 25 sene öncesindeki İstanbul'da herkes çöpten, çamurdan bahsediyordu. Yollardaki çukurlardan bahsediyordu. İşte buradaki kardeşlerim hepsi Anadolu'nun farklı illerinden buraya geldiler. Niye geldiler biliyor musunuz? Anneleri, babaları o ilde sizleri okutacak üniversiteler yoktu. Sizler hastalandığınızda sizi götürebilecekleri tam teşekküllü hastaneler yoktu. ve onlar da sizler için, çocukları için, evlatları için şehrin imkanları nispeten daha iyi olan İstanbul'a geldiler. İzmir'e geldiler, Ankara'ya geldiler, Bursa'ya geldiler. Memleketlerini o büyüdükleri, hatıralarının olduğu illeri bırakıp, çocukları için, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımız için İstanbul'a geldiler. İyi ki de geldiler, iyi ki de burada bu gençleri görüyoruz. İnşallah geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Geleceğin Fatih'leri sizler olacaksınız ve büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Biz buna yürekte inanıyoruz, gönülden inanıyoruz ve hep sizler için en güzelinin peşinden koştuk" diye konuştu.

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni ranta açacağımızı söylediler; Ne yaptık? Yeşil alan yaparak gençlerimize armağan ettik"

Bakan Kurum, 7 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni açacaklarını ifade ederek, "Bize ne diyorlardı biliyor musunuz? 'Bu alanı imara açacaklar, ranta açacaklar. Bu alan içerisinde yüksek yüksek binalar yapılacak' dediler. Ne yaptık? Yeşil alan yaptık. Alanın tamamının sahibi olan gençlerimize armağan ettik ve orada etkinlik çayırlarında konserler düzenlenecek. Orada ailelerinizle birlikte hoş vakit geçireceksiniz. İstanbul'umuza yeni bir eser kazandırmış olacağız" dedi.

Bakan Kurum, gençlerin internet üzerinden hazırladığı oyunda ilk üçe giren gençleri Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a bindirdi. - İSTANBUL