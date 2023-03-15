Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart'a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, "Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik?

Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart'a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, "Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok" dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı deprem açıklamasında, "Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış, dernekten de bana yazılı şekilde rüyayı gönderdiler. Rüya bizi bağlamaz ama ben rüyada demişim ki '14.3 buna dikkat et.' O da '3'üncü ayın 14'üne dikkat et' diye anlamış. Yazı bende, telefonuma atmışlar. Halbuki ben bunu size diyecektim. Ancak arkadaşın bu rüyayı görmesinden dolayı öne çektim. 3'üncü ay mart oluyor, 14'ü de Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oluyor. Bunun özelliği Rumi takvime göre ilk çarşamba olmasıdır. Biz bunu 1 hafta önce arkadaşlarla takvime bakıp tespit etmiştik" dedi. Bu açıklamanın ardından deprem fırtınasındaki Kayserililer paniğe kapılarak, parklara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

"Kayseri rahat uyu"

14 Mart'ta deprem olmayınca yeniden bir video yayınlayarak Kayserililere seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, "14 Mart'tan korkmasalardı pek de izlemezlerdi. Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok. Kayseri'ye selamlar olsun" dedi. - KAYSERİ