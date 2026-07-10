Haberler

LGS'de Türkiye birincisi olan öğrenci: "Sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim"

LGS'de Türkiye birincisi olan öğrenci: 'Sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Bertuğ Yelmenoğlu, disiplinli ve dengeli çalışmanın önemini vurguladı. Ailesine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yelmenoğlu'na okulunda çiçek takdim edildi.

Çorum'da Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Bertuğ Yelmenoğlu, "Sınava hazırlanırken disiplinli olmaya, sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim" dedi.

Çorum Suhaybi Rumi İmam Hatip Ortokolu'nda eğitim gören Bertuğ Yelmenoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Sınav sonucunun açıklanmasının ardından babası ile birlikte mezun olduğu okulu ziyaret eden Yelmenoğlu'na okul müdürü Osman Şenoğlu ve öğretmenleri çiçek taktim ederek başarısı için tebrik etti.

"Kendime olan güvenimi arttırdılar"

Sınava hazırlanma sürecini anlatan Bertuğ Yelmenoğlu, "Türkiye birincisi oldum. Sınava hazırlanırken disiplinli olmaya, sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim. Ailem sürekli bana çok büyük destek oldular Ailem gerektiği zamanlarda bana motivasyon verdi, destek oldu, anlamadığım yerlerde de anlamama yardımcı oldu. Ailem motivasyonumu kaybettiğim süreçte kendime olan güvenimi arttırdılar. Öğretmenlerim ise sınavdaki başarımızı güzelleştirmek amacayla birçok alanda destek verdi. Başarıyı elde etmemde yardımcı olan ailem ve öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Annesi ve ben kendisini motive etmek için elimizden geleni yaptık"

Bertuğ Yelmenoğlu'nun öğretmen olan babası Kamil Yelmenoğlu da, "Oğlum daha düzgün, daha disiplinli ve verimli çalıştı. Ben de öğretmenlik birikimlerimle, tecrübelerimle ona elimden geldiğim kadar yardımcı oldum. Annesi ve ben kendisini motive etmek ve gerekli kaynakların sağlanması için elimizden geleni yaptık. Okulumuzdaki öğretmenlerimiz oğlumuza derslerde, kurslarda her türlü desteği sağlayarak bu başarının oluşmasına çok büyük katkı vermişlerdir" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Çok sayıda il başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Penaltı canavarı Yassine Bounou

9 penaltı kullanıldı, ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Gece duyulan sesi kimse önemsemedi: Korkunç gerçek sabah ortaya çıktı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Galatasaray ilk yıldızını indiriyor
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi