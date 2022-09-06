Çorumlu Ayçiçeği Üreticisi: Elektriğe, Gaza Zam Var, Çekirdeğe Yok

Ay çekirdeği, Çorum Ticaret Borsası’nda bir gün önce 11,5 liradan işlem görürken bir gün sonra 7 liraya düştü. Çorumlu çiftçiler, fiyatın çok düşük olduğunu belirterek yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Üretici Yusuf Çınar, "Malımızı değerinde alsınlar. Gübreyi 560’a aldık, 800 oldu. Bize niye zam yok? Elektriğe var, gaza var, çekirdeğe zam yok. Yazık, bize de yazık" derken Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise "Çiftçi ne yapsa yeri. Ciğerleri yerlerde. Bu fiyatlara çekirdek satılmaz" diye konuştu.

ERKAN KARACA

Ay çekirdeği, Çorum Ticaret Borsası'nda bir gün önce 11,5 liradan işlem görürken bir gün sonra 7 liraya düştü. Çorumlu çiftçiler, fiyatın çok düşük olduğunu belirterek yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Üretici Yusuf Çınar, "Malımızı değerinde alsınlar. Gübreyi 560'a aldık, 800 oldu. Bize niye zam yok? Elektriğe var, gaza var, çekirdeğe zam yok. Yazık, bize de yazık" derken Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise "Çiftçi ne yapsa yeri. Ciğerleri yerlerde. Bu fiyatlara çekirdek satılmaz" diye konuştu.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, bu yıl ayçiçeği üretimine yoğun bir eğilim olması nedeniyle fiyatın düştüğünü anlattı. Bu düşüşün üreticide haklı bir tepkiye neden olduğunu vurgulayan Özkubat, ayçiçeği fiyatının değerini bulması için öncelikle ithalatın durdurulması gerektiğini söyledi. Tarım Kredi ve Karadeniz Birlik'in depolarının dolu olması nedeniyle alımı durdurması sonucunda üreticinin esnafa yöneldiğini belirten Özkubat, fabrikaların da ürünü geri çevirmesi nedeniyle fiyatta düşme yaşandığını söyledi.

"TARIM VE HAYVANCILIK BİTİYOR, SAHİP ÇIKIN"

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Ayçiçeği fiyatının her zaman buğday fiyatının iki katı olduğunu söyleyen Sayan, fiyatların 7 liraya kadar düştüğünü, Tarım Kredi ve Karadeniz Birlik'in de depolarının dolması nedeniyle alım yapmadığını açıkladı. Sayan, ayçiçeğinin maliyetinin 10 lira olduğunu belirterek, "Çiftçi ne yapsa yeri. Ciğerleri yerlerde. Bu fiyatlara çekirdek satılmaz. Çiftçiye sahip çıkılması lazım. Bu yıl çiçek ekildi, çiftçi emek verdi. Seneye bu olmayacak. Yumurtlayan tavuğu kesiyorsun. Bu çiftçinin geri dönüşü yok. Tarım bitiyor, hayvancılık bitiyor; çiftçilere sahip çıkılması lazım. Elimi değil gövdemi taşın altına koymak istiyorum" dedi.

"8 LİRAYA ÇEKİRDEK OLMAZ"

Borsaya ürün getiren çiftçilerden Vedat Çınar da "8 liraya çekirdek olmaz, yazık kardeşim" diye konuştu. 11,5 liradan satılan çekirdeğin bir gün sonra 8 liraya düştüğünü anlatan Murat Bezmen, bir gün önce 6 bin 100 liraya buğday sattığını, öbür gün ise 5 bin 200 liraya satabildiğini söyledi. Bezmen, "Yanımdaki arkadaş 11 bin 500 liraya sattı çekirdeği, ben nakliye bulamadım, bugün getirdim; 8-9 lira. Aradaki farkı kim karşılayacak? Buradaki vatandaşı neden mağdur ediyorsunuz? Çaresini siz düşüneceksiniz" dedi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ KÖYE KOYMAYACAĞIM"

Seçim zamanı gelen milletvekillerini köye almayacağını belirten Halil Karameşe de Avrupa'da mazotun ucuz verildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı, tüm fiyatları açıkladı, çekirdeği neden açıklamadı" diye sordu. TMO'dan da şikayetçi olduğunu söyleyen Karameşe, ürünü analiz etmeden nem oranı belirlediklerini öne sürdü.

"VEKİLLER MAAŞI ALIP YAN GELİP YATMASIN"

Satılmış Varan ise milletvekillerinin halkın içine inmesini istedi. Satılmış Varan, "Bizim oylarımız ile maaşını alıp yan gelip yatmasınlar" dedi. Borsaya ürün getiren çiftçilerden Şükrü Okçu, Karadeniz Birlik'in neden fiyat açıklamadığını sordu. Ay çekirdeği ithalatından kimlerin para kazandığının açıklanmasını isteyen Okçu, "Karadeniz Birlik'in müdürü gelip açıklama yapsın" dedi.

"ELEKTRİĞE, GAZA ZAM VAR, ÇEKİRDEĞE YOK"

Ayçiçeğinde taban fiyatının açıklanmasını isteyen Yusuf Çınar isimli çiftçi, herkesin borcu olduğunu, 15 Eylül'de Ziraat Bankası'na 130 bin lira ödemesi bulunduğunu belirterek, "5 ton çekirdek getirdim. Cumhurbaşkanımız 'Çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz' demişti. Traktörü 5 yıl vadeli aldım, ödeyemezsem banka elimden alır. Nasıl ödeyeceğiz? Malımızı değerinde alsınlar. Gübreyi 560'a aldık, 800 oldu. Bize niye zam yok? Elektriğe var, gaza var, çekirdeğe zam yok. Yazık, bize de yazık" dedi.

Ay çekirdeği fiyatlarının düşmesi nedeniyle ürün satışının 3 gün durdurulmasını öneren Hasan Bolat isimli çiftçi, fabrikanın elindeki ürünün bitmesinin ardından fiyatların yükseleceğini, 2-3 gün kimsenin açlıktan ölmeyeceğini, ancak yüklendikçe fiyatın düşmeye devam edeceğini vurguladı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'a "Düş önümüze başkanım, valiliğin önüne gidelim" diyen Ahmet Can, "Gerekirse ay çekirdeğini saat kulesinin dibine dökerim. Böyle hak olmuyor. Dört tane milletvekilimiz var, nerede vekiller" dedi.

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