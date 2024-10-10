Çorum Valisi Çalgan: "Çocuklarımız ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Çorum Valisi Ali Çalgan, son aylarda dolandırıcılık olaylarının artışına dikkat çekerek, internet, telefon ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Vali Çalgan, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin de aralıksız devam ettiğini belirtti.

Valilikte düzenlenen Eylül ayı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Ali Çalgan, emniyet ve jandarma birimlerince yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 58, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 14 olmak üzere toplam 72 sitenin erişiminin engellendiğini açıkladı. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen 27 URL adresinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşın mağdur olmasının önüne geçildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 135 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığını, bilişim suçlarından aranan 2 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini belirtti.

'Kentte denetim ve uygulamalar devam ediyor'

Kolluk kuvvetleri tarafından 4 bin 564 adet devriye faaliyeti, 360 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 37 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini anlatan Vali Çalgan, "Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda 196 bin 837 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 275 şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde eylül ayı içerisinde 2 bin 112 olay meydana gelmiş, bu olaylardan bin 926'sı aydınlatılmıştır. 186 olayın aydınlatma çalışmaları halen devam etmektedir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 62 şahısın 61 bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda 43 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 142 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir" dedi.

'Kurallara uymayan sürücüler cezalandırılacak'

Emniyet ve jandarma trafik birimlerince yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Çalgan, "Yapılan uygulamalar da 97 bin 134 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 26 bin 287araç veya sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 779 araç trafikten men edildi. kontrol edilen 4 bin 70 motosikletten bin 946 sürücüye işlem yapılırken, denetlenen bin 574 servis aracından 94'ne fazla yolcu taşımak vb. benzer ihlallerden işlem yapılmıştır." şeklinde konuştu.

'Zehir tacirleriyle etkin mücadele'

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız devam ettiğinin altını çizen Çalgan, "Narkotik ve KOM birimlerimizce geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Her okulumuzda emniyet ve jandarma irtibat görevlisi bulunmaktadır. Bunlar okul idarelerimizle yakın çalışmaktadırlar. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, elektronik sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Okul önleri ve çevresinde başta Motosikletli Asayiş Timleri ile Narkotimler olmak üzere okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimler aralıksız yapılacaktır. İl genelinde bulunan okullarımızın tamamına yakınında güvenlik kamerası bulunmakta olup, güvenlik kamerası bulunmayan 35 okulumuza da takılma çalışmaları devam etmektedir. Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimleri kolluk birimlerimizce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılacaktır. Okul kantinlerinde fahiş fiyat, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen denetimleri, ilgili birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim süresince yapılacaktır. Okul bahçelerine araç girişine izin verilmeyecek, okul idaresi tarafından gerekli kontroller titizlikle yapılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak 'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi' kapsamında uygulamalı eğitim faaliyetleri planlanmış olup, eğitimler eğitim-öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak okul servis aracı şoförlerine yönelik yoğun bir şekilde eğitim programları düzenlenecektir. İlgili birimlerimizin uzmanları tarafından öğrencilerimize yönelik 'kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, yine okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik olarak "uyuşturucu/uyarıcı madde' konularında bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri planlanmış olup, bu faaliyetler eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlimiz genelinde eğitim-öğretime başlayan öğrencilerimizin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tüm tedbirler ve yapılan planlamalar kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle icra edilecektir" dedi.

'Uyuşturucu ile mücadelemiz çalışmalarımız sürecek'

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalan ve adli makamlara sevk edilen 24 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini kaydeden Vali Ali Çalgan, "Uyuşturucu ile mücadelede eğitim faaliyetlerine de devam edilmiş, İçişleri Bakanlığımızın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 105 anneye, ayrıca "Narkonokta" projesi kapsamında ise 60 kişiye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminin başlaması dolayısıyla okul önü ve çevresindeki uygulamalara ağırlık verilmiş, okul çevresinde yer alan market, bakkal, kıraathane, park bahçeler ve internet kafelerde denetimler artırılmıştır. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Hitit Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarını kazanan 4 bin 505 öğrenciye yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" temalı konferans verilerek ve stant açılarak bilgilendirmede bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

"Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gidilecek"

Suç ve suçluların üzerine kararlıkla gidileceğini açıklayan Vali Çalgan, "Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK'larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ile Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hazır bulundu. - ÇORUM