Çorum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı felç etti. Yağmur sonrası yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı.

Sağanak nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokaklar ve caddelerden akan su, özellikle bodrum ve birinci katlardaki ev ve işyerlerine doldu. İtfaiye ekipleri su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına yetişmekte zorlanırken, ekiplere polisler de destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin su basan yerlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.