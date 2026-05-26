Çorum'da arefe günü mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Kurban Bayramı arefesinde yurt içi ve yurt dışından Çorum'a gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti. Tarihi Ulu Mezarlık başta olmak üzere tüm mezarlıklarda yoğunluk yaşandı, vatandaşlar mezarları temizleyip dua etti.

Kurban Bayramı tatili vesilesiyle farklı şehirlerden ve ülkelerden Çorum'a gelen vatandaşlar, arefe gününde geleneksel mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan tarihi Ulu Mezarlık başta olmak üzere şehirdeki tüm mezarlıklarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Hayatını kaybeden yakınlarının kabirleri başına gelen vatandaşlar, mezarları temizleyip çiçekleri suladıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

"Tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı mübarek olsun"

Aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret eden Mustafa Enver Teryaki, "Aile büyüklerimizi, vefat edenleri ziyaret etmeye geldik. Kur'an-ı Kerim okuduk, dualarımızı ettik. Yarın da Kurban Bayramı, kurbanlarımızı keseceğiz. Herkese kazasız, belasız, güzel bir şekilde Kurban Bayramı'nı geçirmesini diliyorum. Tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

"İlk önce kimsesizler mezarından başladık"

Ananesiyle birlikte kimsesizler mezarlığından başlayarak yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Yusuf Efe Ünlü, "Bugün arefe olduğu için akrabalarımızın kabirlerini ziyarete geldik. İlk önce kimsesizler mezarından başladık. Ondan sonra ailemizin mezarlılarının gezdik. Yarın Kurban Bayramı, heyecanlıyız. Kurbanımızı keseceğiz, bağış yapacağız" diye konuştu.

"Burada abim yatıyor onun mezarına geldim"

Bilal Çöl isimli vatandaş ise, "Burada ağabeyim yatıyor, onun mezarına geldim. Bayram arefe günü ölülerimizi, mezarlarımızı ziyaretlere başlar. Allah nasip etsin. Bayramın birinci günü, ikinci günü de kurban kesimi, büyükleri ziyaretle devam edecek. Bayramın büyük bütünlükle, dini bir bütünlükle, saygı, sevgi, hoşgörü ile geçmesini temenni ediyorum" şeklinde ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

