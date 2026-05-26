Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararının ardından tedbiren Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajındaki, "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun." ifadeleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU: BAYRAMLAR HAKİKATE SIMSIKI SARILMANIN GÜNLERİDİR

Mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım,

Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.

"YALANLAR VE İFTİRALAR KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK"

Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.

Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

Turan Yiğittekin
