Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum

Manchester United'in eski futbolcularından Patrice Evra, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen'in Manchester United'a transfer olması gerektiğini ifade eden Evra, ''Manchester United'a gelirse mutlu olurum'' dedi.

Manchester United'ın efsane isimlerinden Patrice Evra, eski takımına çarpıcı bir transfer tavsiyesinde bulundu. İngiliz devinin kadrosunu güçlendirmesi gereken isimle ilgili gelen bir soru üzerine Evra, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i işaret etti.

''CEVABIM KESİNLİKLE OSIMHEN''

Gelecek transfer döneminde Manchester United'ın kadrosuna mutlaka katması gereken oyuncunun kim olduğu yönündeki soruya net bir yanıt veren Fransız eski sol bek, "Cevabım Osimhen. Galatasaray'a, orada gördüğü inanılmaz sevgiye ve oyuncunun sahip olduğu güçlü karaktere büyük bir saygı duyuyorum. Manchester United'a gelirse mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

''BAŞARI İÇİN GENİŞ BİR HÜCUM HATTI GEREKİYOR''

Kırmızı Şeytanlar'ın mevcut forvet hattına ve alternatif olarak Brentford forması giyen Bryan Mbeumo gibi isimlere saygı duyduğunu belirten Evra, zirve yarışı için bu rotasyonun yetersiz olduğunu vurguladı. Kendi oynadığı dönemi hatırlatan efsane futbolcu, "Bizim zamanımızda kadroda birbirinden kaliteli dört harika forvet bulunurdu. Eğer katıldığınız her turnuvada iddialı olmak ve kupalar kazanmak istiyorsanız, çok daha güçlü ve geniş bir forvet hattına sahip olmalısınız. Manchester United’ın gerçekten iyi bir golcüye ihtiyacı var." şeklinde konuşarak transferin önemine dikkat çekti.

Cemre Yıldız
