Haberler

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay mahkemeye sevk edildi. Başkanı olduğu Yarımada Belediyeler Birliği'ne üye belediyeler üzerinden 3,5 milyon liralık usulsüz harcama yaptığı belirlenen Günay'ın yanı sıra İmar Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli'den çarpıcı hamle! Önce Özel'i sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi

Ünlü Türk oyuncunun şaşırtan değişimi! Elon Musk'a benzettiler
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum

Galatasaraylıları sinirlendiren gelişme