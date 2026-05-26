Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay mahkemeye sevk edildi. Başkanı olduğu Yarımada Belediyeler Birliği'ne üye belediyeler üzerinden 3,5 milyon liralık usulsüz harcama yaptığı belirlenen Günay'ın yanı sıra İmar Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
