Beşiktaş'ın gündemindeydi! Amedspor'a hoca oluyor

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için Beşiktaş'ın da gündeminde olan Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis ile anlaşma aşamasında. Diyarbakır ekibi, Alman hocaya resmi teklif götürerek kulübün vizyonunu ve yeni sezon projelerini aktardığı belirtildi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

  • Amedspor, teknik direktör Thomas Reis'e resmi teklif götürdü.
  • Thomas Reis, Samsunspor'u çalıştırdı ve takımı ligde 3. sıraya taşıyarak Avrupa'ya götürdü.
  • Thomas Reis, Samsunspor'da 72 resmi maçta 1.63 puan ortalaması yakaladı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de kalıcı ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor, teknik direktör arayışlarında büyük bir sürprize imza attı. 

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ, AMEDSPOR HAREKETE GEÇTİ

Diyarbakır temsilcisi, son olarak Samsunspor’u çalıştıran ve Karadeniz ekibinden ayrıldıktan sonra boşa çıkan deneyimli çalıştırıcı Thomas Reis’ı takımın başına getirmek için harekete geçti. Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın da yakından takip ettiği 52 yaşındaki Alman hocaya, Amedspor yönetiminin resmi teklif götürdüğü öğrenildi. 

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Güçlü bir teknik kadro yapılanması hedefleyen yeşil-kırmızılı idarecilerin, tecrübeli çalıştırıcı ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirerek kulübün vizyonunu ve yeni sezon projelerini aktardığı belirtildi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 

SAMSUNSPOR'U AVRUPA'YA TAŞIMIŞTI

Süper Lig’i yakından tanıyan Thomas Reis, Samsunspor’un başında gösterdiği performansla büyük takdir toplamıştı. Karadeniz ekibini puan rekoru kırarak ligde 3. sıraya kadar yükselten Alman teknik adam, kulübe yıllar sonra Avrupa heyecanı yaşatmıştı.

1.63 PUAN ORTALAMASI

Samsunspor kariyerinde toplam 72 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.63’lük bir puan ortalaması yakaladı. 

