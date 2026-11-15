COP31 iklim kısa film yarışmasını Sloven yönetmenin Common Pear filmi kazandı

Antalya'da düzenlenen Cop31'in altıncı gününde iklim krizi beyazperdeden anlatıldı. "Dünya Ortak Evimiz" temalı COP31 İklim Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 film izleyiciyle buluştu. Törende birincilik ödülünü Sloven yönetmen Gregor Bozic'in "Common Pear" filmi kazandı. Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'a da "Dayanışma Ruhu ödülü" verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye iş birliğinde düzenlenen yarışma kapsamında finalist filmler gösterildi, sinema atölyeleri ve söyleşiler yapıldı. Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Geceyi oyuncular Cem Davran ve Ekin Olcayto sundu.

En iyi kısa film ödülü Bozic'in

En İyi Kısa Film Ödülü'nü "Common Pear" ile Gregor Bozic aldı. İkincilik ödülü "Bit by Bit" filmiyle Myanmar'dan Theingi Win Tin'e, üçüncülük ödülü "Sikoqqinngisaannassooq" filmiyle Norveç'ten Adam Sebire'ye verildi. Jüri Özel Ödülü'nü "The Spark" filmiyle Türk yönetmen Orhan Dede kazandı. Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'a da "Dayanışma Ruhu ödülü" verildi. Dereceye giren sinemacılara özel tasarım caretta caretta heykelcikleri takdim edildi. Heykelcikler, sürdürülebilirlik vurgusuyla endüstriyel atıklardan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi.

"İnsanlara sanat eseriyle çok daha etkili şekilde ulaşabilirsiniz"

Gecede sanatçı Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülü verildi. Koçyiğit, "İzin verirseniz ülkemle, devletimle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla tüm Bakanlık çalışanlarını kutlamak istiyorum. Çünkü söylenecek sözümüz varsa bunu en iyi dile getirecek olan sanattır. İnsanlara bir sanat eseriyle çok daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu önemli iklim organizasyonunun içine sinemanın dahil edilmesi beni çok çok duygulandırdı. Çok da mutlu etti" dedi.

Birincilik ödülünü alan Bozic ise, "Jürinin filmin genel kalitesinden ziyade önemini takdir etmesinden ötürü çok mutlu oldum. Çünkü burada aslında doğadan ve onu nasıl koruyacağımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bulunabildiğimiz ve emeğimiz bu kadar övgü aldığı için son derece mutlu oldum" dedi.

Üçüncülük ödülünün sahibi Adam Sebire ise filmini Grönlandlı çocuklarla birlikte yaptığını anlattı, Sebire, "Benim filmim özellikle Grönland'ın çocuklarından geliyor, filmi birlikte yaptık. Bu çocukların deniz buzu üzerinde bir geleceğe sahip olabilmeleri adına toplumumuzda yapılması gereken değişikliklerle bizzat ilgilenen bir izleyici kitlesinin filmi burada izlemesi çok ama çok önemli" dedi.

Sebire, yarışmayı düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da teşekkür ederek, "Onur duydum; Bakanlığın bu yarışmayı düzenlemiş olmasından ötürü gerçekten minnettarım. Çünkü iklim değişikliğine dair gerçek bir his edinebilmek için en ön safta yer alan, bundan doğrudan etkilenen insanları dinlemek gerekiyor. Biz de bu gece tam olarak bunu dinledik" diye konuştu.

279 film başvurdu, 10'u finale kaldı

Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından 279 film başvurdu. En çok başvuru 75 filmle Türkiye'den geldi. Hindistan'dan 20, Fransa ve ABD'den 13'er, Kanada'dan 9, İtalya'dan 8, Almanya ve İngiltere'den 7'şer film yarışmaya katıldı. Sri Lanka, Güney Kore, Portekiz ve Çin'den yönetmenler de iklim krizine dikkat çeken filmleriyle başvuranlar arasındaydı. Yarışmaya yalnızca son üç yılda çekilen filmler kabul edildi.

Başvuruları değerlendiren ön jüri 10 filmi finale taşıdı. Finalist filmler Türkiye, Almanya, Myanmar, Slovenya, Tunus, Kanada-İran, İspanya, Norveç, Rusya ve Tayland olmak üzere on ayrı coğrafyadan geldi.

Sinemanın güçlü isimleri jüride

Finalist filmleri, yönetmen Derviş Zaim'in başkanlık ettiği ana jüri değerlendirdi. Jüride oyuncular Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile "Farha" filmiyle dünyaca tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam yer aldı.

Jüri Başkanı Derviş Zaim, iklimin pek çok boyutuyla tartışıldığı bir zirvede sinemanın da yer alması gerektiğini söyledi. Zaim, "Bir sürü boyutuyla değerlendiriliyor iklim ve iklime dair konular. Dolayısıyla bir sinema seçkisinin olması lazımdı. Farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen filmler izledik. Seçkinin farklı kültür ve farklı coğrafyalardan geliyor olması olumlu taraflarından biriydi. Yelpazenin genişliği, dünyada bu işin ne kertede sıcak olduğunun ya da günümüzde farklı perspektiflerle ele alındığının bir göstergesi gibiydi. Yelpazenin geniş olması, doğru soruların, yerinde soruların soruluyor olması beni mutlu etti" diye konuştu.

"Sinema bir zemin hazırlar"

Sinemanın etkisinin hemen görülmeyeceğini belirten Zaim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinema zamana yayarak etkisini gösterir. Bir zemin hazırlar. İnsanları duygusal ve entelektüel olarak hazırlar. İklim konusunda yapılan böyle bir gösteriler demetinin de insanları hem duygusal anlamda hem de entelektüel anlamda hazırlama kapasitesi olabileceğini düşünüyorum ve olumlu yaklaşıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı