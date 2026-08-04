Adıyaman'da Çöplük Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan katı atık alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangının rüzgarla beraber hızla yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 1 hektarlık alanda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı