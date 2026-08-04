Haberler

Adıyaman'da Çöplük Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'da Çöplük Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alanda çok sayıda ağaç zarar gördü, ölen veya yaralanan olmadı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan katı atık alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangının rüzgarla beraber hızla yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 1 hektarlık alanda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

Özel net rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir

Fener'de Pavlidis operasyonu! Benfica'nın istediği paraya bakın

Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu

Tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu
Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım

Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak bırakacağım
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir