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Çöl Tozları ve Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Etkiliyor

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Türkiye'ye Afrika üzerinden gelen çöl tozları ve sıcak hava dalgası özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde etkili oluyor. Uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması ve pencerelerin kapalı tutulması konusunda uyarıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı turuncuya boyayan çöl tozları, İstanbul'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl tozunun etkisinin İstanbul'da 3 gün daha süreceğini tahmin ediyor.

Türkiye'ye Afrika Üzerinden gelen çöl tozları ve sıcak hava dalgası yaşlı ve çocukları etkiliyor. Çocuklar ve yaşlılar çok daha fazla etkilenirken, uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması, pencereleri kapalı tutma konusunda uyarılarda bulundu. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı turuncuya boyadı. Türkiye'de etkisini çöl tozları İstanbul'da da hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu. Libya üzerinden gelen çöl tozu Yunanistan'da gökyüzü kızıla bürünmesine neden olmuştu. Tekirdağ üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak yurdun batı kesimini etkisi altına alan çöl tozunun etkisinin İstanbul'da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

"Sağlık açısından çok zararlı"

Birkaç sene önce yoğun olarak çöl tozlarının geldiğini hatırladığını ifade eden Mustafa Baran, " Sabah kalktığımızda arabalarımızın üzeri görünmez oluyordu. Sağlık açısından çok zararlı olduğunu biliyorum. Gelince evden çıkmayacağız herhalde. Kesinlikle maske takılması gerekiyor. Sadece çöl tozları ile alakalı değil günlük hayatımızın içinde insanların yoğun olduğu yerlerde takılması gerekiyor. Ben etkilenmedim ama etkilenen dostlarımız oldu" diye konuştu.

"Misafirliğe gelenler nefes alamıyorlar geri dönüyorlar"

Sahilde bisikleti ile gezerken çöl tozlarından etkilendiğinin belirten Fahrettin Güden, "Ben her sabah bisiklet ile 50 kilometre yol yaparım. Akşam eve gittiğim zaman saçlarım toz içerisinde olur. İçki ve sigara kullanmadığım için öksürük problemim yok ama benim hanımımda var. Anadolu tarafından buraya misafirliğe gelenler nefes alamıyorlar geri dönüyorlar. Kızımın arabalarının üzeri bembeyaz oluyordu. İstanbul'un kirliliği çok kötü" dedi.

"Sildikten sonra bende merak ettim ne olduğunu"

Çöl tozlarının ne olduğunu bilmediğini ifade eden Halil Hayırlıoğlu, "Arabaların üzerinde sapsarı toz olduğunu gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Arabanın üzerinde sildikten sonra bende merak ettim ne olduğunu. Benimde oldukça dikkatimi çekti" diyerek sözlerini tamamladı.

"Herkesi etkiliyor, bazen nefes alırken bile zorlanıyorsun"

Ailesi ile birlikte sahilde gezdiklerini çocuğunun çöl tozlarından etkilendiğini söyleyen Naim Uludağ, "Arabanın üzerinde kolaca belli oluyor. Her yıl oluyor alıştık artık. Beni fazla etkilemiyor ama çocukları etkiliyor. Çocuklarımın burnu tıkanıyor. Burnundan nefes alamıyor, ağzından alıyor. İkisini de etkiliyor zor bur durum. Kimse maske ile dışarı çıkmak istemez. Herkesi etkiliyor, bazen nefes alırken bile zorlanıyorsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yunanistan İstanbul Türkiye Afrika Atina Çöl Yerel Sağlık Güncel Haberler

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