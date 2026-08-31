Çocukluk Hayali 32 Yaşındaki Şahin’e Duyulan Tutku: Günde Bir Saat Bakımla İlk Günkü Görünümünü Koruyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Ferhat İnce, çocukluk hayalini gerçekleştirerek sahip olduğu 32 yaşındaki kuş serisi otomobiline gözü gibi bakıyor. 250 bin kilometredeki aracının bakım ve temizliğine her gün yaklaşık bir saat ayıran İnce, titizliğiyle otomobilini adeta ilk günkü görünümünde tutuyor.

Türkiye'nin otomotiv tarihine damga vuran kuş serisi araçlar, aradan geçen yıllara rağmen tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Kimileri için sadece bir ulaşım aracı olan bu otomobiller, bazıları için ise vazgeçilmez bir tutku ve yaşam biçimi anlamına geliyor. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Ferhat İnce (36) de bu tutkunlardan biri. Çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu Şahin marka otomobiline sahip olan İnce, aracına gösterdiği özenle dikkat çekiyor. Her gün düzenli olarak 32 yaşındaki otomobilinin bakımını yapan İnce, yaklaşık bir saatini aracının temizliğine ayırıyor. İç ve dış temizliğini titizlikle gerçekleştiren İnce, otomobilinin bagajında farklı bölümler için ayrı ayrı temizlik bezleri bulunduruyor. Yıllara meydan okuyan otomobiliyle dikkat çeken İnce'nin aracı, gittiği her yerde meraklı bakışları üzerine topluyor. Birçok kişinin satın almak istediği 250 bin kilometredeki otomobil, sahibinin gösterdiği özen sayesinde ilk günkü görünümünü korumaya devam ediyor.

Günde aracının temizliğine bir saatini ayıran otomobil tutkunu Ferhat İnce, "Aracım hemen hemen benimle yaşıt diyebilirim. Bu araç küçüklükten bu yana hep hayalimdi. Özellikle Tofaş kuş serisi grubundan bir türlü vazgeçemedim. Farklı araçlar da tabii ki kullandım ama bu araçlara olan ilgim hiçbir zaman bitmedi. Ben nakliye işiyle uğraşıyorum. Taşımacılık yapıyorum. İşimiz gereği sürekli arabaların içinde olduğumuz için arabalara bir başka hevesimiz var. Aracıma günde bir saat zaman ayırıyorum. Tabii temizliğiyle, bakımıyla ilgileniyorum. Sonuçta aracım yaşı gereği biraz daha ilgi istiyor. Ben de bunu severek yapıyorum" dedi.

"Ailemin bir ferdi gibi"

Aracının ilgi gördüğünü aktaran İnce, "Muayene istasyonuna bile götürdüğüm zaman aracıma alıcı çıktı. Muayene istasyonundaki görevli arkadaş bile, 'Aracını satmıyor musun abi?' diyerek aracıma alıcı oldu. Aracım kimilerine göre eski bir araç olabilir. Fakat benim için sabah uyandığım zaman, evimden çıktığımda kapının önünde gördüğümde ailemin bir ferdi gibidir. Biz araçlarımızı yıkarken gerçekten büyük bir hevesle, büyük bir zevkle ve mutlulukla yıkıyoruz. Bu sadece bir araç yıkamak olarak düşünülmemeli. Çünkü onu öyle bir esirgeyerek, öyle bir yıpranmaması için farklı fırçalar ve farklı bezler kullanıyoruz ki çizilmemesine büyük özen gösteriyoruz. Çok özenli ve titiz davranıyoruz. Kendimize ne kadar özen gösteriyorsak aracımıza da o şekilde değer veriyor ve özen gösteriyoruz" diye konuştu.

İnce, "Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Tabii ki trafikte dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan biri de aşırı hız yapmadan, kurallara uyarak araçlarımızı kullanmaktır. Mümkün mertebe insanlarımızı rahatsız etmeden, çevreye rahatsızlık vermeden hareket edelim. Abartı egzoz kullanmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim. Bu şekilde araç kullanmaktan ziyade kurallara biraz daha itina gösterelim. Tabii ki bu bir zevk meselesidir ama yaşadığımız zevkle bir başkasının hayatına zarar vermeyelim. Bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde davranmayalım. Böylesi bize daha çok yakışır. Kimseye rahatsızlık vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı