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Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...

Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan... Haber Videosunu İzle
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
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CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nda konuşan Muharrem İnce, Yeni Parti'ye katılan isimleri ve Cemal Enginyurt'u sert sözlerle eleştirerek CHP'de kalacağını duyurdu. Parti değiştirenlere yüklenen İnce, "Ben CHP'den istifa edip başka partiye gitmedim, kendi partimi kurdum. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez; helal parayla kuracaksan zor iştir" ifadeleriyle dikkat çekti.

  • Muharrem İnce, CHP'de kalmaya devam edeceğini ve başka bir partiye geçmeyeceğini açıkladı.
  • İnce, Yeni Partili Cemal Enginyurt'u siyasi geçmişi nedeniyle eleştirerek 'her kalıba girmişsin' ifadesini kullandı.
  • İnce, parti kurmanın zor olduğunu ve helal parayla kurmanın daha da zor olduğunu belirtti.

CHP’den istifa edip Yeni Parti saflarına katılan siyasetçilerin sayısı artarken, henüz tutumu netleşmeyen isimlerin nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla takip ediliyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama CHP Balıkesir İl Başkanlığı'ndaki programa katılan Muharrem İnce'den geldi.

ENGİNYURT'A SERT TEPKİ

2018'deki cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından Memleket Partisi'ni kurup geçen yıl yeniden CHP'ye dönen İnce, konuşmasında kendisine yüklenen Yeni Partili Cemal Enginyurt'u hedef aldı. Enginyurt'un siyasi geçmişini hatırlatan İnce, şu ifadeleri kullandı: "Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018’de Tayyip Erdoğan kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP’li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen."

"BİR KERE EVDEN KAÇTIM, GERİ GELDİM"

Kendisinin siyasi çizgisini koruduğunu ve CHP'de kalmaya devam edeceğini vurgulayan Muharrem İnce, Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara şu sözlerle son noktayı koydu: "Ben hayatım boyunca CHP’liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar."

"HELAL PARAYLA PARTİ KURMAK ZOR İŞTİR"

İnce, açıklamasının devamında isim vermeden Yeni Parti'ye ve partiler arası geçişlere göndermede bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Onda da CHP'den istifa edip başka partiye gitmedim, kendi partimi kurdum kendim. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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