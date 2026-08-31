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Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti

Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti Haber Videosunu İzle
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti
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Girne açıklarında batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. İki çocuğu kayıp 18 kişi arasında bulunan anne Ayten Biçer'in sözleri yürekleri dağladı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte geldikleri tatilden memleketlerine dönerken dehşeti yaşayan Biçer ailesinin acılı bekleyişi sürüyor. Anne Biçer, "Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler" dedi.

  • 30 Ağustos 2026'da KKTC'den Mersin Taşucu Limanı'na giden Filojet isimli katamaran tipi Türk yolcu gemisi kalkıştan kısa süre sonra alabora oldu ve KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında 8 kişi öldü, 18 kişi kayboldu, 241 yolcu kurtarıldı.
  • Kayıp 18 kişi arasında 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer de bulunuyor; anneleri Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz şekilde gemide sıkışıp kaldığını ve kendisine 'anne elimizi bırakma' diye haykırdıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 yolcu kurtarıldı, 18 yolcunun arama çalışmaları sürüyor. 

Kayıp 18 kişi arasında Biçer kardeşler de bulunuyor. Miray ve Mehmet Asaf'ın annesi Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi.

ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na giden Filojet isimli yolcu gemisinin alabora olup batması sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi. KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında 18 kişi ise kayboldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada yakınlarını kaybedenlerin bekleyişi ise sürüyor. Kayıplardan ikisi, Biçer ailesinin çocukları.

"TATİLE GELDİK, ÇOCUKLARIMI BIRAKIP GİDİYORUM"

Tatil için çocukları Miray ve Mehmet Asaf ile birlikte  Girne'ye gelen Hayri Biçer ve Ayten Biçer çifti, memleketlerine dönüş yolunda bu faciayı yaşadı. Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu. "Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum." diyen anne Ayten Biçer, kazada yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

"ANNE ELİMİZİ BIRAKMA"

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, "Çocuklarım 'anne elimizi bırakma' diye haykırdı" dedi. Acılı anne çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını ifade etti.

Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, "Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu" diyerek dehşet anlarını anlattı.

"ÇOCUKLARIM CAN YELEKSİZ GİTTİ"

Gemide görevli personelin, fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini kaydeden acılı anne, "Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı."

"HİÇ Mİ AYAĞINIZ DENİZE DEĞMEDİ"

Ayten Biçer, gemi personelinin "Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun." diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da söyledi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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