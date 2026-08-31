Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'iyle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Trabzon'dan aldığı 2006 model Mercedes marka otomobilinin ceza durumunu kontrol etmek için e-Devlet'e giren Selim Calap, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Yapılan araştırmada, yıllardır vergisi ve muayenesi ödenen lüks otomobilin Türkiye'ye gümrükten düşük vergi ödemek amacıyla "buzdolabı veya klima" gibi beyaz eşya olarak beyan edilerek sokulduğu ortaya çıktı.

İzmit'te yaşayan Selim Calap, 2018 yılında satın aldığı otomobilinin durumunu kontrol etmek için girdiği e-Devlet sisteminde Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyasıyla karşılaştı. Şasi numarasında herhangi bir oynama (çenç) bulunmayan aracın, gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye beyaz eşya olarak sokulduğu anlaşıldı.

"NETİCEDE ARABAMIZ VAR AMA..."

Aracın tüm vergilerini düzenli ödediğini ve durumu tamamen tesadüf eseri öğrendiğini belirten Calap, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Geçen yıl eylül ayında e-Devlet üzerinden trafik cezam var mı diye kontrol yaptım ve hak mahrumiyeti olduğunu öğrendim. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2010 yılında dava açılmış. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya olarak sokulmuş. Neticede arabamız var ama beyaz eşya olarak gözüküyor; buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi bilemiyorum. Ben aracımdan memnunum, her vergisini ödedim. Benim bildiğim kadarıyla bu şekilde yaklaşık 10 bin mağdur varmış. Satmak istesek satamıyoruz, devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz."

"BUNU EKSPERTİZ ANLAYAMAZ"

Aracın ekspertiz kontrollerini gerçekleştiren uzman Sami Tarcan ise şasi numarasında bir usulsüzlük olmadığını, sorunun gümrük beyanından kaynaklandığını ifade etti. Tarcan, 15 yıldır süren davada 1.000'den fazla müşteki bulunduğunu belirterek ikinci el araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu: "Karşınızda araba görüyorsunuz ama sistemde buzdolabı ya da klima olarak görünüyor. Gümrük vergisini düşük ödemek için katakulli yapılmış. Bunu ekspertiz anlayamaz çünkü şasi numarasında oynama yok. İkinci el araç alacaklar mutlaka aracın gümrük çıkışlı mı yoksa bayi çıkışlı mı olduğunu araştırmalı. Bayi çıkışlı değilse araç sahibiyle birlikte vergi dairesine gidilerek gümrük ve vergi kayıtları kontrol edilmeli."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı