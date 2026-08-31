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Akyazı'da Aile Tartışması Ölümle Bitti, Oğul Tutuklandı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aile içi tartışma sonrasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahıs toprağa verilirken, olay öncesinde ailesine fiziki temasta bulunduğu iddia edilen oğlu tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aile içi tartışma sonrasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahıs toprağa verilirken, olay öncesinde ailesine fiziki temasta bulunduğu iddia edilen oğlu tutuklandı. Olay, Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşanan aile içi tartışmanın ardından fenalaşan Yakup Çakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yakup Çakır'ın cenazesi, Ballıkaya Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Yakup Çakır'ın 27 yaşındaki oğlu Y.İ.Ç. gözaltına alındı. Olay öncesinde ailesine yönelik fiziki temasta bulunduğu iddia edilen Y.İ.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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