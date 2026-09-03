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Çocuk Evleri Sitesi'nde Muhammed Ali'ye Sarı-Yeşil Kuşak

Çocuk Evleri Sitesi'nde Muhammed Ali'ye Sarı-Yeşil Kuşak
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Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan Muhammed Ali, katıldığı kuşak sınavını başarıyla geçerek Sarı-Yeşil Kuşak almaya hak kazandı. Kuşak, Kuruluş Müdürü Halef Erkoç tarafından takdim edildi ve Muhammed Ali tebrik edilerek başarılar dilendi.

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan Muhammed Ali, katıldığı kuşak sınavını başarıyla geçerek "Sarı-Yeşil Kuşak" almaya hak kazandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukların başarılarıyla gururlandırmaya devam ettiği belirtildi. Muhammed Ali'nin katıldığı kuşak sınavını başarıyla geçerek "Sarı-Yeşil Kuşak" almaya hak kazandığı belirtildi.

Başarılı sporcunun kuşağı, Kuruluş Müdürü Halef Erkoç tarafından takdim edildi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda Muhammed Ali tebrik edilerek spor hayatında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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