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Alina Boz yeni hayatın sinyalini verdi: Yeni başlangıçlara

Alina Boz yeni hayatın sinyalini verdi: Yeni başlangıçlara
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Anne olmak için gün sayan Alina Boz, eşi Umut Evirgen’le geçirdiği son yazdan kareleri paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal sözleriyle hayatlarındaki yeni döneme dikkat çekti.

Oyuncu Alina Boz, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Umut Evirgen ile 2023 yılında evlenen Boz, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, kısa süre önce bebek beklediklerini açıklamıştı. Boz, bu kez geçmiş yazdan kalan fotoğraflarını paylaşarak eşiyle geçirdiği günleri andı.

“HAYATIMIZIN İKİ KİŞİLİK SON YAZIYMIŞ”

Alina Boz, paylaştığı karelerin ardından geçmiş yazı için bir veda notu kaleme aldı. Oyuncu, eşiyle geçirdiği dönemin artık geride kaldığını belirterek yeni başlangıçlara vurgu yaptı.

Boz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!”

Kaynak: Haberler.com
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