Çinli Turistlerden Duygulandıran Misafirlik

Tatil için geldikleri Türkiye'den dönüş yolunda kaza yapan 5 Çinli, gece otel bulamayınca kendilerine yardımcı olan tercümanın evine misafir oldu. Kendilerini 1 gün boyunca ağırlayan yaşlı kadının keçileri için ot toplayan Çinlilerin, "Ana, seni çok seviyoruz" sözleri, vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşattı.

Çin'den önce Antalya'ya gelen, ardından Fethiye'de tatil yapan Çinli 5 Turist, İzmir'den yapacakları dönüş yolculuğu öncesi Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini de görmek istedi. Fethiye'den kiraladıkları araçla, Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan Jue Zhu, Melody Dang, Nana Nie, Doreen Du ve Joan Sun, Acıpayam ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada iki turist hafif şekilde yaralanıp, hastaneye kaldırılırken; jandarma ekipleri kafile ile aralarında iletişim kurması amacıyla yeminli tercüman Adnan Ünay'ı çağırdı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına giden Adnan Ünay, burada ücret almadan Çinli kafileyle jandarma arasında tercümanlık yaptı.

Daha sonra hastane tedavileri tamamlanan Melody Dang ve Joan Sun'un ifadeleri için de yardımcı olan Adnan Ünay, Çinli kafilenin Antalya'da araç kiraladıkları firma ile yaptığı görüşmede ise yeni araç taleplerine karşılık olumsuz yanıt aldı. Çinli kafile için ilçede uygun otelin de bulunamaması üzerine Adnan Ünay, jandarma ekiplerine de bildirerek, turistleri 69 yaşındaki annesi Fatmaana Ünay'ın ilçeye bağlı Pınaryazı Mahallesi'ndeki evinde misafir etti. Gece boyu saz eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlenen grup, sabah kahvaltısı birlikte yaptı. Burada da Çinli kafile ile Ünay ailesi arasında eğlenceli anlar yaşandı. İşlemleri bitinceye kadar ailenin evinde kalan Çinliler, teşekkür etmek için yaşlı kadına ev işlerinde yardımcı olmaya çalıştı. Gördükleri misafirperverlik karşısı hayrete düşen Çinliler, yaşlı kadının keçileri için tarladan el arabasıyla ot dahi getirdi.

Çinlilerin vedasında duygusal anlar yaşandı

Kazayla ilgili işlemleri tamamlanan ve yeni bir kiralık araç temin edilen Çinliler, ertesi gün akşam saat 21.00 sıralarında Ünay ailesinin evinden ayrıldı. Kadın turistin Türkçe olarak "Seni seviyorum anne" diye boynuna sarıldığı Fatmaana Ünay, "Bende seni seviyorum güzel kızım. Haden siz gidin, biz kalıyoruz" sözleriyle Çinli kadının sırtını sıvazladı. Erkek turistin, "Ana, ana, seni seviyorum annem" deyip sarılmasıyla duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, "Oğlum, oğlum ben de sizi seviyorum. Gerçekten sizi çok sevdim, Allah hayırlı yolculuklar versin. Bir daha kaza bela vermesin" diyerek, kısa sürede güçlü bir bağ kurduğu misafirlerini yolcu etti. İzmir'den uçağa binerek ülkelerine dönen Çinli kafile, Ünay ailesine fotoğraflı mesaj göndererek durum bildirimi yaptı.

"Çok misafir ağırladım, hiçbiri bunlar gibi değildi"

Oğlunun mesleği gereği çok misafir ağırladığını ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade eden Fatmaana Ünay, Çinlilerle yaşadığı neşeli anları şöyle anlattı:

"Oğlum Adnan Ünay'ın misafirlerini ağırladım. Beş Çinli kaza yapınca, yeminli tercüman olduğu için oğlumu savcı çağırmış. Oğlum hastanede, karakolda ve savcılıkta onların işini yaptıktan sonra saat çok geç olduğu için onları eve alıp geldi. Misafirlerimi ağırladım, sabah kahvaltılarını ettirdim. Onlarla birlikte çok güzel bir gün geçirdim. Çok neşeliydi. Telefonun bir yerine basıp, benimle konuşturdular. Onlara 'Sizi çok seviyorum, her zaman buyurun gelin' dedim. Onlarda Türkçesini çevirip bana dinlettiler. Çok hoşnut oldum. Adnan çok misafir getirdi ama bunlar kadar hiç neşeli olamadım. Çinliler çok neşeliydi. Benim keçilerim var. Hatta bana bir el arabası ot da getiriverdiler" - DENİZLİ