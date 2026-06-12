Haberler

Kaymakam Erdoğan jandarma personelini ağırladı

Kaymakam Erdoğan jandarma personelini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde Kaymakam Ali Erdoğan, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı ve personelini makamında ağırlayarak teşkilatın çalışmalarını değerlendirdi ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Asubay Kıdemli Başçavuş Memiş Arı ve jandarma personelini makamında ağırladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve beraberindeki jandarma personeli ile bir araya geldi. Ziyarette, jandarma teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ve kamu düzeninin sağlanmasındaki önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Erdoğan, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı