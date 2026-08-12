Çine'de Kaymakam Erdoğan ve Eşi ADEM'i Ziyaret Etti

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, ADEM'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi almak ve kursiyerlerle bir araya gelmek amacıyla merkezi ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Erdoğan çifti, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında ADEM Koordinatörü Esen Şimşek'ten bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ADEM bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kurs faaliyetleri değerlendirilirken, kursiyerlerin çalışmaları da yerinde incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı