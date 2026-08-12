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Çine'de Kaymakam Erdoğan ve Eşi ADEM'i Ziyaret Etti

Çine'de Kaymakam Erdoğan ve Eşi ADEM'i Ziyaret Etti
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Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Merkezdeki faaliyetler hakkında Koordinatör Esen Şimşek'ten bilgi alan Erdoğan çifti, kurs çalışmalarını yerinde inceledi ve kursiyerlerle sohbet etti. Ziyarette, ADEM bünyesinde yürütülen projeler ve eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, ADEM'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi almak ve kursiyerlerle bir araya gelmek amacıyla merkezi ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Erdoğan çifti, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında ADEM Koordinatörü Esen Şimşek'ten bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ADEM bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kurs faaliyetleri değerlendirilirken, kursiyerlerin çalışmaları da yerinde incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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