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Saudel Tayfunu Çin'de Sele Yol Açtı, Araçlar Sürüklendi

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Saudel Tayfunu, Çin'in doğusunda şiddetli yağışlara ve sellere neden oldu. Zhejiang'da 2 bin 500'den fazla kişi mahsur kaldı, Fujian'da onlarca araç sel sularına kapıldı. Fırtına batıya ilerlerken yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Çin'in doğusunda etkili olan Saudel Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Çin'in güneydoğusunu Saudel Tayfunu vurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentindeki bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci kampüste mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalanlara yiyecek ve içme suyu ulaştırmak için insansız hava araçları kullandı.

Tayfun, Güney Çin Denizi'nde yeniden güç kazandıktan sonra Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde üçüncü kez karaya çıktı. Fujian ve Zhejiang eyaletlerine şiddetli yağış getiren fırtınanın, Guangdong üzerinden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor. Fujian ve Guangdong'daki şiddetli yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Fujian eyaletinin Fuding kentinde alçak kesimdeki sokaklar sel suları altında kalırken araçlar da sel sularına kapıldı. Onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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