Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Kasım ayında en yoğun başvuruyu 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları dolayısıyla aldı. CİMER'e yapılan başvurularda öğrenciler de veliler de; emek, özveri, sabır, anlayış ve rehberliğinden övgüyle bahsettikleri öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrenciler ve veliler 24 Kasım Öğretmenler Gününü, CİMER üzerinden öğretmenlerine yazdıkları mesajlar, ekledikleri mektuplarla kutladı. Kasım ayının ilk günlerinden itibaren on binlerce kutlama ve teşekkür başvurusu yapıldı. Öğretmenler için CİMER'e yapılan kutlama ve teşekkür başvuruları bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında arttı. Öğretmenlere son bir yılda gelen teşekkür başvurularının yaklaşık yarısı, Kasım ayının ilk 23 gününde kaydedilirken, öğrenciler kadar veliler de minnet ve teşekkür duygularını CİMER mesajlarıyla paylaştı. Vatandaşlar öğretmenlere emek, özveri, sabır, anlayış, hoşgörü ve rehberliği için teşekkür ederek güzel temennilerde bulundu.

En çok başvuru Rize'den

Öğretmenlere teşekkür başvuruları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya başta olmak üzere büyükşehirlerden geldi. Nüfusa oranla en çok başvuru yapılan ilk 5 il ise Rize, Eskişehir, Kilis, Kayseri ve Çorum oldu. Başvuruların yaklaşık yüzde 82'si kadınlardan, yüzde 18'i erkeklerden geldi.

"Omzuma dokunan o güven veren eli unutmayacağım"

"Bugün buraya sadece resmi bir makama dilekçe yazmak için değil, kelimelerin bittiği, minnettarlığın gözyaşlarına karıştığı o en saf duyguyu, kalbimin en derin köşesindeki sevgiyi ifade etmek için oturuyorum" diyen Bursa'dan bir öğrenci, "ikinci babam, abim, sığınağım" dediği okul müdürü için şunları yazdı:

"O, odasında sadece resmi evraklarla ilgilenen bir idareci asla değildir; o, bu soğuk koridorları sıcacık bir yuvaya çeviren, benim gözümdeki yaşı, içimdeki saklı fırtınayı sessizce sezen bir şefkat abidesidir. Geleceğe dair en ufak bir umudumun sönmeye yüz tuttuğu anlarda, omzuma dokunan o güven veren eli hiç unutmayacağım. Kendi evladından ayırmadan, bizim için gece gündüz demeden koşturan, bu vatanın evlatları adam olsun diye ömrünü feda eden kocaman yürekli bir insandır o. Ben ondan sadece kuralları değil; mertliği, sevgiyi, insan kalabilmeyi ve en zor zamanlarda bile dik durmayı öğrendim. CİMER gibi resmi bir makamdan yazıyor olsam da, bu mesajın aslında bir teşekkürden çok öte, bir evladın babasına duyduğu ve kelimelere sığdıramadığı kocaman bir 'İyi ki varsın' çığlığı olduğunu bilmenizi isterim. İyi ki yollarımız sizinle kesişti, iyi ki bizim elimizden tuttunuz."

"Yolumu aydınlattınız"

Ordu'dan bir öğrenci, İngilizce öğretmeni için, "Bazen sınıf olarak sizi yoruyor olabiliriz hatta bazen başınızı ağrıtıyor da olabiliriz ama bizi idare ettiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz" derken, Mardin Dargeçit'ten bir öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmeni için "Lise hayatım boyunca sadece bilgi veren değil; cesaret edemediğim anlarda elimizden tutan, yol gösteren ve bize rehberlik eden kıymetli öğretmenimin hayatıma dokunduğu ve yolumu aydınlattığı için minnettarım" diye yazdı.

İstanbul Esenyurt'tan bir öğrenci, "Bazı öğretmenler vardır belki bilmeden birçok öğrencinin hayatına dokunur, onlara yol gösterir desteğiyle her zaman yanında hissettirir" derken, öğretmeni için daimi mutluluk temennisinde bulundu.

"Ne kadar teşekkür etsek az"

Kilis'ten bir diğer öğrenci Felsefe Grubu öğretmeni için şu satırları kaleme aldı:

"Hocamız, ders kitabının sınırlarına sığmayan, okulda hayata geçirdiği birbirinden değerli projeler ve çalışmalarla bizlere bambaşka ufuklar açan çok özel bir eğitimcidir. Okulumuzda üretkenliği, düşünmeyi ve sorgulamayı teşvik eden her türlü çalışmanın arkasında onun büyük emeği, bitmeyen enerjisi ve vizyonu vardır. Bizlere sadece felsefeyi değil; araştırmayı, fikir üretmeyi, kendimizi ifade etmeyi ve birlikte başarmayı öğretti. Yürüttüğü her projede en az bizim kadar heyecanlanan, gecesini gündüzüne katarak bize rehberlik eden ve her koşulda yanımızda duran sabrı için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize sadece bilgi değil, özgüven ve bakış açısı kazandıran böylesine idealist bir öğretmene sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz."

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Öğretmen anneye minnet

Osmaniye'den bir öğrenci, öğretmen olan annesinin öğretmenler gününü kutlarken, "Sen öğrencilerine yol gösteren bir öğretmen, bana da hayatı öğreten bir annesin. Emeğin, sabrın ve sevgin için sana minnettarım" ifadelerini kullandı. Gaziantep'ten bir diğer öğrenci öğretmenine, "Bir hayat dokunuşla değişir; o dokunuş sizsiniz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun öğretmenim" sözleriyle teşekkür etti. Kayseri'den bir öğrenci ise, "Kıymetli öğretmenim, zorlu formülleri ve anlaşılması güç konuları bile sabırla ve güler yüzle öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bize kattığınız bilgi ve değerler hayatımızın her alanında bize yol gösterecek" dedi.

"Geleceğimize tuttuğunuz ışık asla unutulmaz"

Osmangazi'den bir öğrenci, "Sınıf kapısından içeri her girdiğimizde bizi karşılayan adaletli, sabırlı ve güven veren duruşunuz bizim için en büyük şans. Siz bize sadece dersleri, kitaplardaki bilgileri değil; insanlığı, dürüstlüğü, birbirimize karşı hoşgörülü olmayı ve asla pes etmemeyi öğrettiniz. Okulda kendimizi güvende hissetmemizi, her gün yeni bir şeyler öğrenirken mutlu olmamızı sağlayan sizin o büyük emeğinizdir. Bizimle gösterdiğiniz sonsuz sabır, her birimize ayrı bir değer vererek yaklaşmanız ve geleceğimize tuttuğunuz ışık asla unutulamaz. Büyüdüğümüzde nerede olursak olalım, üzerimizdeki hakkınızı ve bize kattığınız güzel değerleri hep şükranla hatırlayacağız" diye yazdı.

"Hakkınız ödenmez"

"Her öğrencinin hayatında unutamayacağı öğretmenler vardır" diyen bir öğrenci öğretmenini hayatındaki en büyük şansı olarak gördüğünü söylerken, kimi öğretmenleri geleceği şekillendiren görünmez kahramanlar olarak gördüğünü belirtti, kimi "Siz bize öğretmenden çok anne oldunuz" dedi, kimi zor zamanlarında yanında olan ikinci ailesi olarak gördüğü öğretmenine "hakkınız asla ödenmez" sözleriyle seslendi. Ankara Altındağ'dan bir öğrenci, "Siz dünyada eşi benzeri olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun" derken, ilkokul öğretmenine yazan İstanbul Avcılar'dan bir öğrenci ise, hatırlaması için resimlerini de eklediği CİMER başvurusuna şunları yazdı:

"Hocam hatırlar mısınız bilmiyorum beni beş eksi vermekle kandırıp Galatasaraylı yapıyordunuz, cuma günleri gözleme günü yapıyorduk kantinde, babam çarpım tablosunu yanlış öğretiyordu sarı çizmeli Mehmet Ağa derdiniz. Bu anlar hep benim en güzel hatıralarım oldu hocam. Şu an büyüdük tabi 12.sınıfım artık ama sizi hiç unutmadım hocam. Umarım iyisinizdir. Hakkınızı ödeyemem hocam. Her şey için size çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. İyi ki varsınız."

Velilerden duygu yüklü mesajlar

Velilerden gelen duygu yüklü mesajlarda ise çocuklarını güvenle teslim ettikleri öğretmenlere duyulan minnet ifadeleri yer aldı. Elazığ'dan başvuran bir veli şu satırları kaleme aldı:

"Keşke bütün emekleriniz birer çiçeğe dönüşse, sabrınız gökyüzüne yıldız yıldız yazılsa, verdiğiniz her emek ve fedakarlık bir gün mutluluk olarak kalbinize geri dönse. Çünkü siz yalnızca ders anlatmıyorsunuz; hayallere yön veriyor, geleceğe dokunuyor, bir çocuğun kendisine inanmayı öğrenmesine vesile oluyorsunuz. Belki bazen yoruluyor, belki verdiğiniz emeğin ne kadar büyük olduğunu kimsenin fark etmediğini düşünüyorsunuz. Ama unutmayın, bir gün sizin sayenizde cesaret bulan bir çocuk, hayatının en güzel başarısına imza atacak. Ve belki o gün adınız bir yerde yazmayacak ama o başarının görünmeyen bir köşesinde mutlaka sizin emeğiniz olacak. Dilerim hayat, sizin başkalarının hayatına kattığınız bütün güzellikleri bir gün size fazlasıyla geri verir. Çünkü bazı insanlar sadece öğretmez; bir insanın geleceğinde ömür boyu yaşamaya devam eder. İyi ki varsınız öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı