Çiğlili Çocuklar Bayram Coşkusunu 'Kıds Fest' ile Yaşayacak

Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen ve Çiğlili çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenleyeceği ‘Kids Fest’ ile kutlayacak.

Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen ve Çiğlili çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği 'Kids Fest' ile kutlayacak.

Organizatörlüğünü Simay Özyiğit'in yaptığı 'Kids Fest', yarın saat 15.00'te Mavibahçe AVM'de başlayacak. Festivalin açılış konuşmasını Kahramanmaraş depremindeki dayanışma faaliyetleri dolayısıyla Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yapacak. Festival alanında balon gösterisi, hediye çekilişleri, yüz boyama, pomeranian güzellik yarışması, masal kahramanları ile fotoğraf çekimi, şişme oyun alanı, survivor parkuru, anne-çocuk kurabiye atölyesi, konserler ve 23 Nisan pasta kesimi etkinliği düzenlenecek.

Çocukların unutamayacakları bir bayram yaşayacağını belirten Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

"23 Nisan Ata'mızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği çok değerli bir bayram. Çiğli Belediyesi olarak, 23 Nisan'ı her sene çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Bu yıl da deprem bölgesinden ilçemize gelen ve Çiğli'de yaşayan çocuklarımıza çok güzel bir sürpriz hazırladık. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenleneceği Kids Feste götüreceğiz. Coşkularına ve mutluluklarına eşlik edeceğiz. Çocuklarımıza bu güzel ortamı yaratan Simay Özyiğit'e özellikle teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı geleceğe mutlu ve huzurlu bir şekilde hazırlamak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz."